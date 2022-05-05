По его словам, если будет возможен экспорт зерна морем, то тогда будет достаточно ресурсов, чтобы все остальное вывозить по железной дороге через западную границу.

Советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов рассказал, что разблокировать морской экспорт из Одессы политически и физически возможно.

Об этом он сказал на брифинге в медиацентре "Украина".

"Самый важный экспортный канал - это море. Морем у нас перевозилось примерно 70% (экспорта - УНИАН). Сейчас Одесса заблокирована, разблокировать ее политически и физически возможно. Аргумент должен быть политическим, что это продовольственная безопасность. И тогда, например, под эгидой ООН можно будет заводить и выводить конвои кораблей, которые будут выгружать, как минимум, зерно", - подчеркнул Милованов.

По его словам, если будет возможен экспорт зерна морем, то тогда будет достаточно ресурсов, чтобы все остальное вывозить по железной дороге через западную границу.

"Это надо доводить до конца и достигать разблокировки Одессы. Если этого не произойдет, тогда надо наращивать способность экспортировать через железную дорогу. Это тоже происходит, но там быстро не заместишь все", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, по данным Всемирной продовольственной программы ООН, почти 4,5 миллиона тонн зерна заблокированы в портах Украины из-за закрытых морских путей на фоне полномасштабного российского военного вторжения.

Украинский союз промышленников и предпринимателей предлагает обратиться к международным организациям, таким странам как Турция, с предложением совместно организовать коридор для вывоза заблокированного в портах зерна.

Вас также могут заинтересовать новости: