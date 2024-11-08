В то же время венгерский премьер считает, что рано или поздно Украине и России придется договариваться о перемирии.

Украинцы самостоятельно должны решать, продолжать ли воевать в войне с Россией. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав государств и правительств стран-членов ЕС сказал Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, которая председательствует в Европейском совете.

В частности, у Орбана спросили, что в данный момент должна делать Украина.

"Это не моя работа, чтобы отвечать на этот вопрос. Украина - это суверенная страна. Венгрия - это суверенная страна. То, что будет делать Украина, это исключительно зависит от украинцев. Они решили воевать, и они все равно героически сражаются. Это их решение продолжать или не продолжать", - подчеркнул Орбан.

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При этом венгерский премьер сказал, что пытается отделить Венгрию от опасности войны и от втягивания страны в ситуацию, которая может иметь плохое влияние на нее. Орбан напомнил, что в июле посетил Киев и Москву.

"То, что я делал в Украине, не заключалось в том, чтобы убедить украинцев что-то делать. Я лишь пытался объяснить президенту (Владимиру Зеленскому - УНИАН) - пожалуйста, мой друг, время не на вашей стороне, и я готов помочь вам определенным образом создать режим прекращения огня и позже приемлемый мир", - сказал Орбан.

В то же время венгерский премьер добавил, что эти усилия были отклонены, поскольку, по его словам, Зеленский ответил, что время на стороне Украины.

"Осознавая, что ни одна из сторон в войне не готова пойти на режим прекращения огня, и обе стороны убеждены, что время на их стороне - я продолжаю мои усилия, чтобы создать своего рода как можно более широкий международный климат, благоприятный климат за мир в условиях войны, чтобы потом повлиять на обе стороны войны, что рано или поздно им придется установить режим прекращения огня и пойти на переговоры, восстановить коммуникацию", - подчеркнул Орбан.

Он повторил, что никогда не говорил, что украинцы должны делать:

"Это их страна. Это их будущее, их жизнь - они суверенная страна".

По убеждению Орбана, Украина заслуживает лучшего будущего, потому что боролась героически. При этом он не согласен с утверждением, что Венгрия является изолированной страной в ЕС, поскольку имеет отличную от всех других стран-членов позицию по Украине.

"Если вы имеете мнение, и вы сами, и 26 других стран имеют отличное мнение - это не изоляция. Это дискуссия", - сказал Орбан.

Эти слова премьера Венгрии вызвали смех у присутствующих в зале журналистов. В то же время, Орбан подчеркнул, что это является демократией.

Предыдущие заявления Орбана

Накануне глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа не будет финансировать "проигранную" войну в Украине. По его словам, если США в будущем прекратят поддержку Киева, то Европа не сможет финансировать оборону Украины самостоятельно.

Кроме того, по мнению Орбана, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США изменила отношение европейских лидеров к войне в Украине.

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