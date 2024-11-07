Война в Украине разделила мир и может привести к возникновению глобального конфликта.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину постепенно перерастает в Третью мировую войну, чем могут воспользоваться союзники Москвы - Китай, Иран и КНДР. Это происходит, в частности, из-за слабой поддержки Киева от западных стран.

Об этом рассказали профессор истории в Католическом университете Америки Майкл Киммейдж и директор Программы по нераспространению в Евразии Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина Ханна Нотт в своей колонке издания Foreign Affairs. Они заявили, что незападные страны отмечают ограниченность политики Запада в отношении Украины.

По словам экспертов, поддержка Украины западными странами застопорилась с начала войны. Наибольший страх у них вызывает эскалация конфликта, из-за чего они ограничивают использование своего оружия на территории РФ.

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Эта ситуация привела к тому, что страны за пределами Европы могут обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с дипломатическими схемами прекращения войны, отмечают эксперты. Тем не менее им будет трудно занять нейтральную позицию, из-за чего Украина вряд ли согласится на переговоры.

Киммейдж и Нотт подчеркнули, что война в Европе постепенно превращается в Третью мировую войну из-за постепенного увеличения своих масштабов. Этим могут воспользоваться Китай, Иран и Северная Корея, для которых участие в войне в Украине может помочь подготовиться к войнам, которые они могут вести в будущем.

Эксперты поделились, что есть слух о том, что китайские военные изучают характеристики используемого в Украине вооружения. Среди них беспилотники и HIMARS, с которыми они, потенциально, могут столкнуться в войне за Тайвань.

Кроме того, Иран получил западные технологии, захваченные в Украине, включая противотанковые и зенитные ракеты, которые он может изучить для собственного производства, подчеркнули эксперты. Северная Корея же может приобрести боевой опыт для своих солдат.

Киммейдж и Нотт напомнили, что Европа очень давно ведет войны за пределами своих континентальных границ. Теперь же западные страны решили не вмешиваться в конфликт напрямую, обойдясь без отправки своих солдат в Украину, что является сигналом для РФ и ее союзников.

Несмотря на это, участие неевропейских стран в войне не обязательно приведет к поражению Украины, добавили эксперты. По их словам, поддержка от Ирана, Китая и Северной Кореии может дорого обойтись России и говорит о том, что Москве придется пойти на некоторые уступки для укрепления отношений с этими странами.

Также есть и ряд стран, которые используют войну только как повод получить выгоду от РФ, отметили эксперты. Среди них Бразилия и Индия, которые сотрудничают с Москвой как члены БРИКС, но не собираются отказываться от существующего мирового порядка.

Если Россия потерпит поражение в войне и начнет искать выход, страны за пределами Европы могут сыграть важную роль в последующей дипломатии, считают эксперты. Если в результате мирного соглашения будут достигнуты договоренности, устраивающие Украину, Европу и США, то не будет иметь особого значения, в какой стране пройдут переговоры и какой план является их катализатором.

Союзники РФ - другие новости

Ранее УНИАН писал, что Россия и Северная Корея ратифицировали договор о взаимной обороне. В Bloomberg считают, что это произошло на фоне беспокойства США и Европы из-за поддержки Пхеньяном войны лидера РФ Владимира Путина против Украины.

Кроме того, мы сообщали, что глава Китая Си Цзиньпин пытается скрыть беспокойство из-за отправки войск КНДР в РФ. В КНР не хотят допустить новой холодной войны из-за переброски северокорейских солдат в Россию.

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