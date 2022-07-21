Попутчики отказались ехать с гражданкой РФ в одной машине.

Жительницу Москвы, которая ехала в Германию за покупками, водитель Bla bla car выгнал из машины. Россиянка пыталась "купить" поездку, когда остальные попутчики отказались с ней ехать.

Об этом рассказала пользовательница Facebook Ирина Кобыльченко.

Она рассказала, что ехала из Варшавы в Берлин. Машину поймала через приложение Bla bla car в Берлин, поэтому ожидались еще попутчики.

За рулем авто находился мужчина из Турции, а стоимость поездки - 70 злотых за человека, а это примерно 15 евро. Таким образом за двоих вышло около 30 евро.

"Садится первая – приятная молодая девушка лет 26 из Таджикистана. Пока ехали с ней, рассказала, что уехала оттуда в 2019 потому, что 100 долларов средняя заработная плата, потому что 30 лет один и тот же зависимый от России президент, потому что уровень образования низкий и тот, что есть - почти весь на русском, потому, что уже почти не слышит таджикского и начинает его забывать, потому что коррупция до неба, потому что торговля наркотиками, агрессивные соседи и жестокие убийства как во времена средневековья – это норма жизни современного Таджикистана", - говорится в сообщении.

Минут через 20 в авто села еще одна женщина. Оказалось, что она из Москвы, а в Германию едет к сестре за покупками, потому что "скоро из-за этих долбанных американцев не будет, что надеть".

"Я смотрю на водителя. Девушка из Таджикистана, глядя на водителя. Почти вместе говорим: мы с ней в одной машине не поедем. Эта из Москвы смотрит на нас, улыбается какой-то кривой ухмылкой. Достает из кармана 100 евро и дает водителю и говорит: "Это за этих. Меньше народу больше кислорода". Водитель не до конца понял, потому что не знает русского. Прошло 10 секунд тишины, она достает еще 100 евро и говорит: "Сейчас понял? Это тебе. Поехали", - рассказала о возмутительной ситуации Ирина.

По словам женщины, водитель взял деньги, что-то громко и нервно произнося по-турецки, швырнул их в лицо россиянке и открыл дверь, чтобы выходила. Также он вытащил из багажника ее чемодан и, хлопая дверью, сел за руль.

"Гесу (так зовут девушку) спрашивает: а что ты ей сказал на турецком? Он: "Чтобы засунула те деньги своему Путину в ж*пу", - подытожила Ирина.

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