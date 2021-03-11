Учителям мужского пола теперь запрещено обучать девочек пению.

В Афганистане девочкам старше 12 лет запретили выступать с песнями в присутствии мужчин.

Такое решение вынесло афганское министерство образования, передает Ariana News.

Выступления школьниц теперь запрещены в государственных и частных школах во всех провинциях страны. Ответственность за соблюдение запрета лежит на директорах школ. Исключение делается только для школьниц, которые выступают перед женской аудиторией.

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Соответственно учителям мужского пола теперь запрещено обучать девочек пению.

Решение приняли по предложению родителей и самих учеников. Но некоторые жители страны возмущены нововведением.

«Республика выглядит нехорошо, когда пытается разделять те же взгляды, что Талибан», - прокомментировала запрет журналистка Ручи Кумар в своем Twiiter.

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Автор: Денис Прядко