В Польше сегодня снова проходят акции протеста против запрета абортов.
Об этом сообщает Польское радио.
Читайте такжеВо Франции мужчина с ножом ранил нескольких человек – его задержала полицияНапоминается, что 22 октября Конституционный суд страны признал, что прерывание беременности, даже когда у плода обнаружили неизлечимую болезнь, является неконституционным. Это означает, что аборт в Польше станет возможным только в случаях изнасилования, инцеста или для защиты жизни матери.
С тех пор в Польше проходят акции протеста, участники которых заявляют, что следствием такого решения Конституционного суда будет увеличение количества подпольных абортов, в результате которых могут пострадать тысячи женщин.
Сегодняшняя акция также проходит под лозунгами против жестокости полицейских, поскольку во время одной из демонстраций правоохранители применили силу и слезоточивый газ.
В начале ноября на фоне протестов правительство Польши отложило введение запрета на аборты на неопределенный срок.
Запрет абортов в Польше
- В октябре Конституционный суд Польши запретил проведение абортов в стране из-за проблем развития плода. Женщинам разрешено прерывать беременность только на основаниях изнасилования, инцеста или риска здоровья для матери.
- Решение судей вызвало возмущение со стороны общественности. И уже вечером на улицы Варшавы вышли сотни женщин, требуя от властей отменить запрет. К позиции общества присоединились и оппозиционные политики.
- В Совете Европы постановление суда назвали "печальным для женских прав".
- Дочь и советница президента Польши по социальным вопросам Кинга Дуда осудила решение Конституционного суда о запрете абортов.
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