22 октября Конституционный суд страны признал, что прерывание беременности, даже когда у плода выявили неизлечимую болезнь, является неконституционным. Это означает, что аборт в Польше станет возможным лишь в случаях изнасилования, инцеста или для защиты жизни матери.

В Польше сегодня снова проходят акции протеста против запрета абортов.

Об этом сообщает Польское радио.

Читайте такжеВо Франции мужчина с ножом ранил нескольких человек – его задержала полицияНапоминается, что 22 октября Конституционный суд страны признал, что прерывание беременности, даже когда у плода обнаружили неизлечимую болезнь, является неконституционным. Это означает, что аборт в Польше станет возможным только в случаях изнасилования, инцеста или для защиты жизни матери.

С тех пор в Польше проходят акции протеста, участники которых заявляют, что следствием такого решения Конституционного суда будет увеличение количества подпольных абортов, в результате которых могут пострадать тысячи женщин.

Сегодняшняя акция также проходит под лозунгами против жестокости полицейских, поскольку во время одной из демонстраций правоохранители применили силу и слезоточивый газ.

В начале ноября на фоне протестов правительство Польши отложило введение запрета на аборты на неопределенный срок.

Запрет абортов в Польше

В октябре Конституционный суд Польши запретил проведение абортов в стране из-за проблем развития плода. Женщинам разрешено прерывать беременность только на основаниях изнасилования, инцеста или риска здоровья для матери.

Решение судей вызвало возмущение со стороны общественности. И уже вечером на улицы Варшавы вышли сотни женщин, требуя от властей отменить запрет. К позиции общества присоединились и оппозиционные политики.

В Совете Европы постановление суда назвали "печальным для женских прав".

Дочь и советница президента Польши по социальным вопросам Кинга Дуда осудила решение Конституционного суда о запрете абортов.

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Автор: Виктория Токарева