Американское оружие, которое получила Украина, нельзя использовать за пределами Украины.

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова сообщила, что ей лично ни разу не передавали официальных сигналов о том, чтобы Вооруженные силы Украины не наносили удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом Маркарова сказала в интервью для издания "Европейская правда".

В частности, посол прокомментировала заявление министра обороны Ллойда Остина о том, что Украина не должна бить по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

"Ни разу через меня не было передано таких официальных сигналов. Я утверждаю, что не было официальных заявлений Соединенных Штатов о том, что мы не можем этого делать", - подчеркнула Маркарова.

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В то же время, она признала, что Силы обороны Украины не могут использовать американское оружие за пределами Украины.

"Но я официально, как посол, говорю, что ни разу через меня не проходили сигналы о каких-либо ограничениях того, что мы делаем оружием собственного производства", - отметила Маркарова.

Также у нее спросили, не появляется ли в США мнение о том, что ВСУ нужно право применять западное оружие и против военных целей на территории государства-агрессора.

Маркарова подчеркнула, что так она не думает.

"Все опросы в Соединенных Штатах показывают: даже среди людей, которые очень сильно поддерживают предоставление Украине нового оружия, одним из самых больших опасений является "втягивание США в войну". Мы, конечно, объясняем, что на самом деле для того, чтобы предотвратить расширение войны, Запад должен прибегнуть к решительной остановке России. Но общественное мнение, мнение аналитических центров, мнение президента Байдена является другим", - отметила посол.

По ее словам, этот вопрос действительно очень чувствителен для американцев.

Кроме того, она прокомментировала утверждение, что Соединенные Штаты не хотят поражения Украины, но так же они боятся победы Украины.

"Я не вижу в США боязни того, что мы выиграем. И администрация, и президент, и Конгресс понимают, что мы должны выиграть, потому что эта война - не только об Украине. Что без этого невозможно будет восстановить уважение к территориальной целостности, к суверенитету в мире", - подчеркнула Маркарова.

В то же время, по ее словам, у США нет понимания, как победить агрессивную ядерную державу, постоянного члена Совета безопасности ООН и государство, от которого зависят очень много других стран и которое до сих пор определяет состояние многих ресурсных рынков.

"Из-за отсутствия такого комплексного понимания некоторые аналитические группы ищут путь к "компромиссу", несмотря на то, что этот путь много раз доказывал: с Россией это не работает. Поэтому здесь дискуссия еще продолжается. На это накладываются внутренние процессы в США", - сказала Маркарова.

Запрет США бить по российским НПЗ - детали

Как сообщало ранее издание The Washington Post, Киев рассматривает удары по российским НПЗ как рычаг влияния на Москву, которая ведет войну против Украины. В США опасаются, что это приведет к росту мировых цен на энергоносители и повлечет более агрессивные ответные действия России внутри Украины. По данным издания, просьба американских чиновников прекратить удары по НПЗ вызвала раздражение у президента Украины Владимира Зеленского и его помощников.

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