Сумма, необходимая для обеспечения победы Украины, составляет меньше 1% ВВП ЕС и Велиукобритании, даже без участия США.

Западные страны могут без особых усилий увеличить поддержку Украины, и это не окажет особого влияния на уровень жизни их населения. Об этом пишет профессор международной экономики Стокгольмского университета Ларс Калмфорс в статье для Financial Times.

Как отмечает эксперт, российское руководство ожидает, что Запад в конце концов устанет поддерживать Украину. Это парадоксально, учитывая, что экономические ресурсы Запада намного превосходят российские.

Попытки Европы нарастить производство оружия и боеприпасов показали, что в краткосрочной перспективе сложно трансформировать экономическую мощь в военный потенциал. Однако в затяжном конфликте разница в экономических ресурсах, скорее всего, станет решающей, говорит Калмфорс.

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"В США, ЕС и Великобритании вместе взятых ВВП примерно в девять раз больше, чем в России. Совместный ВВП ЕС и Великобритании в пять раз больше российского. Таким образом, Запад может мобилизовать значительные ресурсы для поддержки Украины без того, чтобы уровень жизни в стране пострадал более чем незначительно", - пишет он.

Сколько Запад может потратить на Украину

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, военные расходы России в 2023 году составляли 5,9 процента ВВП, а Украины - 37 процентов, то есть Россия потратила примерно на 150 миллиардов долларов больше. Таким образом, если бы Запад выделил эту сумму, чтобы Украина смогла удержать свои позиции, то это составляло бы всего 0,26 процента ВВП США, ЕС и Великобритании вместе взятых. Если бы ЕС и Великобритания в одиночку финансировали поддержку, это составило бы 0,48 процента их ВВП, пишет профессор.

А для того, чтобы Украина одержала победу, потребуется на 30% больше ресурсов, или поддержка Запада в размере 265 миллиардов долларов. Это соответствует 0,45 процента ВВП США, ЕС и Великобритании и 0,85 процента ВВП ЕС и Великобритании.

Хотя эти расчеты приблизительны, однако они иллюстрируют порядки величин, отмечает эксперт. По сравнению с военными расходами России экономические жертвы западных стран в виде ВВП для оказания Украине необходимой поддержки невелики, и составляют гораздо меньше, чем обычный рост ВВП за один год, даже в случае, если нагрузка ляжет только на Европу, а США прекратят свой вклад.

"У Запада есть экономические ресурсы, чтобы помочь Украине противостоять агрессии России, и бремя этой поддержки будет управляемым. Самый безопасный способ создать мир на Украине — это чтобы Запад взял на себя обязательство предоставить стране необходимую помощь, чтобы Россия поняла, во сколько обойдется продолжение войны. Это может в конечном итоге заставить Москву изменить курс", - подытоживает он.

Западная помощь Украине

Ранее немецкие СМИ сообщили, что министр финансов теперь будет отклонять новые заявки на помощь Украине, если не удастся найти дополнительные деньги на это. Решение не коснется программ, которые уже профинансировали. Позже канцлер Олаф Шольц заявил, что его страна продолжит поддерживать украинскую армию за счет замороженных активов России.

В то же время в США анонсировали дополнительные пакеты военной помощи Украине в ближайшие дни.

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