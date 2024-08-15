США предоставят Украине дополнительные пакеты военной помощи в ближайшие дни, сообщил официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, передает The Guardian.
Отмечается, что комментарии Кирби прозвучали после того, как министр обороны Украины Рустем Умеров поговорил с американским коллегой Ллойдом Остином о ситуации на поле боя и оборонных потребностях Украины.
Операция ВСУ в Курской области - поддержка США
Напомним, ранее Politico писало, что официальные лица в Вашингтоне все чаще публично хвалят неожиданное вторжение Киева на российскую территорию, поскольку Украине удалось поставить в неловкое положение Путина, подорвать военную стратегию Кремля и захватить большие участки земли вдоль границы.
Накануне президент Джо Байден заявил, что продвижение Украины на территории России поставило Москву в затруднительное положение, одновременно признав, что США ведут переговоры с Киевом, поскольку вторжение продолжается.