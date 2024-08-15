Накануне министр обороны Украины Умеров поговорил с американским коллегой Остином.

США предоставят Украине дополнительные пакеты военной помощи в ближайшие дни, сообщил официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, передает The Guardian.

Отмечается, что комментарии Кирби прозвучали после того, как министр обороны Украины Рустем Умеров поговорил с американским коллегой Ллойдом Остином о ситуации на поле боя и оборонных потребностях Украины.

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Операция ВСУ в Курской области - поддержка США

Напомним, ранее Politico писало, что официальные лица в Вашингтоне все чаще публично хвалят неожиданное вторжение Киева на российскую территорию, поскольку Украине удалось поставить в неловкое положение Путина, подорвать военную стратегию Кремля и захватить большие участки земли вдоль границы.

Накануне президент Джо Байден заявил, что продвижение Украины на территории России поставило Москву в затруднительное положение, одновременно признав, что США ведут переговоры с Киевом, поскольку вторжение продолжается.

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