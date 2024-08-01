Положение Украины улучшается с двух сторон - по крайней мере, на данный момент.

Единственный способ для Украины изменить ситуацию на поле боя - это разгрузить уставших солдат на передовой, которые воюют годами, и мобилизовать десятки тысяч - даже сотни тысяч - новых, боеспособных новобранцев, чтобы продолжать оборону страны. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что "истощенные войска несут на себе бремя более двух лет войны с минимальными перерывами".

"И это отмечается на внутреннем фронте, потому что жизненная ситуация в стране ухудшается. Перебои в электроснабжении, вызванные нападениями России на гражданскую инфраструктуру, вызывают ежедневное включение и выключение света, визуальное напоминание о тупиковой войне", - говорится в материале. Видео дня

Авторы указывают, что поступление дополнительной помощи и боеприпасов, оплаченных в основном пакетом военной помощи в размере 61 миллиарда долларов, принятым Конгрессом в начале этого года, уже имеет значение на обоих фронтах.

"Хотя подавляющее большинство украинцев поддерживает свою армию, это совсем другое, когда правительство просит вашего мужа, отца, брата или сына поставить свою жизнь на карту - особенно если вы боитесь, что они не будут иметь надлежащего оборудования и амуниции", - пишет СМИ.

Указывается, что уже есть некоторые доказательства того, что поступление новой помощи от США помогает ослабить эти страхи. Так, более 30 процентов украинцев сказали, что принятие Конгрессом закона повысило их мотивацию на личные, семейные и общественные жертвы ради большей мобилизации украинских мужчин в Вооруженные силы. В то же время 38 процентов сказали, что пакет не повлияет на их мнение о призыве.

"Со стратегической точки зрения новая помощь изменила правила игры. Оборудование, заранее подготовленное в Европе для возможности принятия законопроекта, немедленно начало поступать в страну. ... Несмотря на приятное облегчение для украинцев, оборудование и средства не выиграют войны. Хорошо оснащенные и обученные солдаты делают это", - пишут авторы.

Как отмечается в материале, "новый пакет помощи США дал больше, чем физическое оборудование - он также дал им заверения, что их жертвы будут сопровождаться поставками".

"Украинцы, ... по-прежнему настроены выиграть войну - возможно, не для того, чтобы отвоевать всю территорию, которую они потеряли, а для того, чтобы найти справедливый конец, мир, достойный жертв и смертей за последние два года. Им просто нужно найти способ сделать это до того, как закончатся новые запасы", - резюмирует издание.

Помощь США Украине - последние новости

На днях в США заявили о выделении нового пакета помощи Украине. Он, в частности, будет включать перехватчики систем ПВО, боеприпасы для HIMARS и противотанковое оружие.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, когда Киев получит средства от Соединенных Штатов. По ее словам, всего будет выделено 60 млрд долларов, из которых 7,9 млрд - это прямая бюджетная помощь.

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