Запад в спешке учится у Украины войне дронов, - BI

Универсальность дронов делает их ключевым элементом современных боевых действий.

Вторжение России в Украину стало войной, в которой беспилотники играют ключевую роль, и НАТО учитывает этот опыт, стремясь ускорить свою адаптацию, пишет Business Insider.

Беспилотные системы используются в этой войне больше, чем в любом другом конфликте в истории. Они применяются для разведки, наблюдения, бомбардировок, минирования и точечных ударов по войскам, технике и объектам, таким как окопы, базы и нефтеперерабатывающие заводы.

Беспилотники имеют различные конструкции и размеры: от коммерческих дронов до больших военных моделей. Их универсальность делает их ключевым элементом современных боевых действий.

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Один украинский военный, который работает с дронами, сказал:

"То, что мы делаем в Украине, будет определять войну на следующее десятилетие".

Изучение войны в Украине

Министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что одним из главных уроков войны является необходимость большей автономности. Украина активно разрабатывает беспилотники с искусственным интеллектом и автономные системы, что вызвало технологический прорыв в этой сфере.

"Масштаб и объем, а также то, насколько быстрое технологическое развитие происходило в Украине: это заставило нас осознать, что это сфера, куда нам нужно инвестировать значительные средства", - сказал он.

В прошлом месяце Швеция заявила о создании технологии стаи дронов, которая позволяет различным моделям работать вместе. Подобные разработки ведутся и в других странах НАТО.

Швеция также активно инвестирует в технологии борьбы с беспилотниками и вооруженные дроны. "Это то, на чем мы сосредоточились", - подчеркнул Йонсон.

Благодаря новым подходам разработка роевых дронов заняла меньше года вместо традиционных пяти. Скорость разработок стала возможной благодаря тесному сотрудничеству между военными, агентствами по оборонным закупкам и другими органами Швеции.

Швеция присоединилась к НАТО в марте 2024 года, отказавшись от десятилетий нейтралитета из-за российского вторжения. Она входит в число стран, превышающих 2% ВВП на оборонные расходы, и ее военная стратегия ориентирована на противодействие России.

Беспилотники как основа будущей обороны

Не только Швеция делает ставку на беспилотники. Великобритания и Латвия основали "коалицию беспилотников" для закупки дронов для Украины. В нее входят 17 стран, включая Францию, Германию, Италию и Канаду, а сумма поддержки в прошлом году достигла 1,8 миллиарда долларов США.

Латвия, в свою очередь, создает собственную "армию беспилотников". Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что страна укрепляет возможности дронов на всех уровнях национальных вооруженных сил.

Он отметил, что коалиция беспилотников помогает не только Украине, но и латвийскому оборонному сектору: "Благодаря этой работе мы существенно развиваем индустрию дронов в Латвии".

В Украине беспилотники стали критически важными в современной войне. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что дроны меняют способ ведения боевых действий, назвав это одним из ключевых уроков войны в Украине.

НАТО использует беспилотные технологии в Балтийском море для защиты от российских гибридных атак вместе с традиционными средствами обороны, такими как корабли и самолеты.

В декабре Рютте призвал страны НАТО готовиться к войне с беспилотниками, подчеркнув:

"Украинцы воюют против российских стай беспилотников. Вот к чему нам нужно быть готовыми".

Время действовать

Технологии беспилотников быстро развиваются, и раннее массовое производство без возможности совершенствования может привести к устареванию систем. Однако главное - это создать отрасль, способную к быстрому совершенствованию и масштабированию производства, а также обеспечить военных надлежащей подготовкой.

Джонсон подчеркнул, что союзники должны инвестировать в беспилотные технологии, поскольку они уже играют критически важную роль на поле боя в Украине.

Европа значительно увеличила расходы на оборону, признавая, что это необходимость. Кроме угрозы со стороны России, на стратегические расчеты влияет и изменение политики США - администрация Дональда Трампа сокращает поддержку европейской обороны.

Спрудс отметил: "Мы должны инвестировать в нашу оборону уже сегодня - это означает увеличение финансирования обороны, повышение нашей устойчивости и поддержку Украины, когда она борется за всех нас".

Дроны на войне в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские дроны "Винчестер" сменили тактику и теперь охотятся на солдат РФ. По данным Forbes, ценность беспилотника с ружьем от первого лица в том, что он может атаковать не один раз.

Ранее Министерство обороны Украины провело демонстрационный показ FPV-дронов на оптоволокне. Украинские производители показали более 10 моделей различных дронов. Некоторые из них способны нести до 3 килограммов нагрузки.

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