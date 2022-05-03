Председатель Совбеза РФ никто с точки зрения российской системы власти, утверждает бывший депутат Госдумы.

Если президенту Российской Федерации Владимиру Путину нужно будет сделать срочную операцию, то на это время его точно не заменит глава Совета безопасности страны Николай Патрушев.

В конституции РФ прописано, что если с президентом что-то случается, то его место должен занять действующий премьер - сейчас это Михаил Мишустин, рассказал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев в интервью "Радио НВ".

"…На 100% невозможно, чтобы Путина сменил Патрушев, потому что Патрушев это никто с точки зрения российской системы власти…", - заявил собеседник.

По его словам, если с Мишустиным что-то произойдет, то третья на очереди на власть глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, а четвертый - руководитель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее таблоид The Sun узнал, что у Владимира Путина есть шизоаффективное расстройство и болезнь Паркинсона. Издание также писало, что российского президента в ближайшее время ждет хирургическое вмешательство, и в случае длительного восстановления власть на какое-то время перейдет к Николаю Патрушеву.

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