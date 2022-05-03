Если президенту Российской Федерации Владимиру Путину нужно будет сделать срочную операцию, то на это время его точно не заменит глава Совета безопасности страны Николай Патрушев.
В конституции РФ прописано, что если с президентом что-то случается, то его место должен занять действующий премьер - сейчас это Михаил Мишустин, рассказал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев в интервью "Радио НВ".
"…На 100% невозможно, чтобы Путина сменил Патрушев, потому что Патрушев это никто с точки зрения российской системы власти…", - заявил собеседник.
По его словам, если с Мишустиным что-то произойдет, то третья на очереди на власть глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, а четвертый - руководитель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее таблоид The Sun узнал, что у Владимира Путина есть шизоаффективное расстройство и болезнь Паркинсона. Издание также писало, что российского президента в ближайшее время ждет хирургическое вмешательство, и в случае длительного восстановления власть на какое-то время перейдет к Николаю Патрушеву.