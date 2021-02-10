Основатель одной из враждебных Кремлю партий призвал россиян отвернуться от заключенного оппозиционера.

Российская оппозиция хочет завоевать места в парламенте, мобилизовав избирателей, разъяренных заключением Алексея Навального. Но этот план уже подвергся мощному удару из-за вспышки конфликта внутри оппозиции.

Как пишет Reuters все началось с того, что основатель враждебной к Кремлю партии "Яблоко" призвал россиян отвернуться от Навального, который стал наиболее заметным оппозиционным политиком после ареста.

"Все должны решить для себя, поддерживать Навального или нет. Но стоит понимать. Демократическая Россия, уважение к людям и жизни без страха и репрессий не совместимы с политикой Навального", - сказал Григорий Явлинский, обвинив Навального в ксенофобии и авторитарном национализме.

Читайте такжеBBC: Заключение Навального-это начало проблем для Кремля, а не конецВ сентябре в России пройдут парламентские выборы. И союзники Навального планируют поощрить людей голосовать тактически. Но комментарии Явлинского вызвали конфликт в партии "Яблоко". Кроме того, соратники заключенного оппозиционера теперь требуют от партии исключить своего основателя.

В российском сегменте социальный сетей начались ссоры. Одни пользователи атакуют Явлинского, а другие поддерживают его. Но все это ставит под вопрос способность оппозиции России объединиться. Власть в прошлом позволяла партии "Яблоко" участвовать в выборах, хотя она не набрала достаточно голосов, чтобы попасть в парламент. Между тем, заявки соратников Навального на регистрацию партии, постоянно получают отказ.

Некоторые члены "Яблоко" раскритиковали Ялинского, обвинив его в том, что он рискует оттолкнуть избирателей во времена, когда люди ищут политическую поддержку после протестов.

"Либо наша партия сможет представлять этих людей, либо мы останемся без избирателей. А это кислород для политических сил", - сказал влиятельный член партии Лев Шлосберг.

Читайте такжеЖена Навального покинула Россию - СМИНастроенный против Кремля бывший мэр города Екатеринбург Евгений Ройзман сказал, что больше не может баллотироваться в парламент по списку партии "Яблоко". Другие утверждают, что критиковать Навального, когда он стал политическим заключенным, неправильно.

Конфликт в оппозиции проливает свет на давние сомнения, которые были распространены среди критиков Кремля в отношении Навального и его способности быть лидером. В частности, многих настораживали его неприемлемые взгляды. Партия "Яблоко" исключила его из своих рядов в 2007 году за "националистическую активность".

Навальный, который принимал участие в маршах радикальных националистов и жестко высказывался о людей нерусского происхождения, настаивал, что реальная причина его исключения - это его желание избавиться от Явлинского.

Что известно о задержании и аресте Навального в России

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в"Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок в 3,5 года на реальный по делу "Ив Роше". Всего Навальный, в соответствии с решением, должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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Перевод: Лесь Дымань