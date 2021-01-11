Бунт в Вашингтоне напомнил актеру о еврейских погромах в Германии во времена Гитлера.

Американский актер, бизнесмен, 38-й губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер раскритиковал захват Капитолия и назвал 45-го президента США Дональда Трампа "худшим президентом" в истории Америки.

Читайте такжеТрамп не верит, что его отстранят от должности - BloombergСвое видеозаявление он опубликовал на Youtube-канале.

"Он провалился как лидер и запомнится как самый худший президент в истории, – заявил Шварценеггер. – Трамп стремился отменить результаты выборов. Он пытался совершить переворот, вводя людей в заблуждение".

Актер назвал произошедшее в Вашингтоне подобием Хрустальной ночи, когда в ноябре 1938 года в нацистской Германии произошли массовые погромы еврейских кварталов.

"Но толпа не просто разбила окна Капитолия, а разрушила идеи, которые мы считали как само собой разумеющееся. И они не просто выломали двери, а попрали сами принципы, на которых стояла наша страна".

Осудил Шварценеггер и своих коллег по партии – республиканцев.

"Некоторые члены моей партии из-за собственной бесхребетности никогда не увидят своих имен в истории, я гарантирую это", – отметил он.

Шварценеггер о штурме Капитолия: видео

Штурм Капитолия в Вашингтоне: что произошло

Вечером, 6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. К утру 7 января Конгресс утвердил победу Байдена. Трамп заявил о готовности организованно передать власть новому президенту 20 января.

В результате протестов были задержаны более 50 человек. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.

8 января 2021 года появилась информация о том, что в результате штурма Капитолия скончался представитель правоохранительных органов США. Однако, вскоре в СМИ появилось опровержение информации о гибели одного из полицейских.

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Автор: Катерина Шварц