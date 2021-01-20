Юрий Куликов

Джо Байден в полдень 20 января 2021 года официально вступил на пост президента Соединенных Штатов Америки, принеся присягу на верность конституции своей страны. Смена капитана самой мощной державы мира ознаменует кардинальные изменения на мировой внешнеполитической арене. «Америка возвращается», - пообещал 46-й президент США, и он знает, что говорит.

Мир в начале 2021 года после четырех лет хаотичной внешней политики правительства США стал гораздо более опасным местом, чем это было до избрания Дональда в 2016 году.

Бывший президент Трамп, покинувший Белый Дом с позорным пятном запущенного парламентом второго за последние двенадцать месяцев импичмента, оставил внешнюю политику Америки в руинах.

Мир в начале 2021 года после четырех лет хаотичной внешней политики правительства США стал гораздо более опасным местом, чем это было до избрания Дональда в 2016 году. Похоже, не осталось мостов, которые бы Трамп со своим правительством не сжег или не попытался сжечь.

О низком качестве американской внешней политики во времена Трампа сейчас говорят многие мировые лидеры и дипломаты. Наглядную картину вашингтонскому лицемерию дают слова Госсекретаря Майкла Помпео, который уже после очевидной убедительной победы Байдена на ноябрьских выборах перед лицом всего мира пообещал в январе 2021 года: «Плавную передачу власти второй администрации Трампа».

Этого не случилось, и вруны и демагоги после неудавшейся 6 января попытки мятежа и захвата Капитолия сторонниками Трампа начали исход из вашингтонских коридоров власти.

Кто же приходит им на смену?

Ключевой фигурой, которая будет определять внешнюю политику США в ближайшие четыре года, безусловно, является сам Байден – политик, который имеет многие десятилетия опыта в этой сфере. Джо восемь лет был вице-президентом США, а до этого многие годы возглавлял сенатский комитет по международным отношениям. Байден прекрасно знает нашу страну, ее проблемы и шесть раз был в Киеве.

В новом американском правительстве должность министра иностранных дел – Госсекретаря после согласования с сенатом займет кадровый дипломат Тони Блинкен. Интересный факт: его прадед является уроженцем украинского города Переяслав и выпускником Киевского коммерческого училища.

В молодые годы Блинкен работал спичрайтером президента США Билла Клинтона, курировал отношения с европейскими странами, а позднее работал у вице-президента Байдена советником по национальной безопасности, был заместителем главы внешнеполитического ведомства своей страны.

Таким образом, новым Госсекретарем США становится эксперт по международным вопросам, который много лет работает вместе с Байденом и пользуется его полным доверием.

В отличие от назначенцев Трампа на этот пост – Помпео и Рекса Тиллерсона, которые до прихода в Госдепартамент были бизнесменами и мало разбирались в хитросплетениях мировой закулисы, Блинкену не потребуется много времени на раскачку и длительное вхождение в курс дел. И это – хорошо, ибо этих дел - невпроворот.

Знающие Блинкена дипломаты отзываются о нем, как не о зашоренном бюрократе, а как о прагматике, способном на эволюцию своих взглядов. При этом многие инсайдеры отмечают способность Тони к командной игре.

С его приходом в Госдепартамент начнут возвращаться и другие каровые дипломаты, попавшие под немилость Трампа. На должность заместителя Госсекретаря по политическим вопросам должна прийти хорошо известная в Украине Виктория Нуланд. Она работала в правительстве Барака Обамы на должности помощника Госсекретаря и неоднократно посещала Киев, в том числе, в драматические дни Революции Достоинства. Владимир Путин через свое правительство внес Нуланд в «черный список», ей запрещен въезд в Россию.

Байден убежден, что новая дипломатическая команда использует свой значительный опыт, чтобы восстановить «глобальное и моральное лидерство Америки» в мире.

Еще одним важным человеком, который будет формировать новую внешнюю политику Белого Дома, станет советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Он также является экспертом в сфере дипломатии, мировой и национальной безопасности и имеет многолетний опыт работы в команде Байдена.

Представляя будущего главу внешнеполитического ведомства, новый президент США отметил, что Блинкен разделяет ключевое убеждение, что Америка сильна тогда, когда сотрудничает с союзниками.

Байден убежден, что новая дипломатическая команда использует свой значительный опыт, чтобы восстановить «глобальное и моральное лидерство Америки» в мире.

В этом и будет основное отличие новой внешнеполитической повестки дня правительства Джо Байдена от предшественников: восстановить сожженные мосты и начать возведение новых. При этом политика: «ты мне – я тебе» - не будет уже считаться единственным внешнеполитическим принципом Вашинтона.

Очевидно, что правительство США будет настаивать на мировой универсальности принципов верховенства права, включая права человека, и продвигать мир к новому экологическому будущему.

Какие задачи на внешнем фронте будет решать команда Джо Байдена? На первом этапе они сфокусируются на залатывании дыр в днище «американского корабля», которые нанес изоляционист с уклоном в дремучий популизм Трамп.

Сразу после инаугурации Байден планирует вернуть США в Парижское климатическое соглашение – глобальный пакт о сокращении выбросов углерода. За этим, возможно, последует возвращение Соединенных Штатов в другие международные организации и договора, из которых Америку вывел или попытался вывести Трамп.

Байден хочет направить в Конгресс масштабный иммиграционный план, который предложит путь к американскому гражданству для миллионов иммигрантов, которые в настоящее время находятся в США.

И хотя Байдена называют «ястребом» в отношении России, и Владимир Путин предпринял немало усилий, чтобы не допустить его победы, Джо, скорее всего, будет демонстрировать готовность к диалогу с Кремлем по ряду вопросов, в частности, он предложит продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3.

За день до инаугурации нового президента США на слушаниях в сенате кандидат на пост Госсекретаря Блинкен подтвердил, что Байден готов к готов к ответным мерам в случае "враждебных действий России" в мире.

Очевидно, что новое американское правительство подтвердит принципы создания Североатлантического блока НАТО, а в отношении Украины, которая седьмой год отражает агрессию России, предложит как большую поддержку, сочетающуюся с требовательностью, так и усиление координации действий с европейскими союзниками США.

Новый президент США в ходе драматической избирательной кампании называл поддержку демократической суверенной Украины – «стратегической целью» США.

«Я поддержал бы гораздо более мощную роль США наряду с Францией и Германией в переговорах с Россией. Чтобы дипломатия работала, нам нужен больший рычаг относительно Москвы, и это означает более тесное сотрудничество с европейскими партнерами и союзниками, чтобы Россия платила большую цену за войну, которая продолжается в Украине", – заявил Байден на пути к президентской вершине.

Новый президент США в ходе драматической избирательной кампании называл поддержку демократической суверенной Украины – «стратегической целью» США. Он обещал добиваться прекращения агрессии путинской России на Донбассе и говорил о необходимости расширения военной помощи нашей стране, в том числе, путем поставок летального оружия.

Все это было подтверждено устами будущих членов правительства США в ходе прошедших за несколько часов до инаугурации слушаний в сенате, который должен дать согласие на их назначение.

Очевидно, что в ближайшее время закончиться бесславный период, когда американское посольство в Киеве работает без посла, и президент США, наконец-то, назначит своего официального посла, так, возможно, и спецпредставителя по Украине.

Отдельным акцентом в заявлениях Байдена в отношении Украины звучали призывы к украинской власти усилить борьбу с коррупцией и консолидировать общество, чтобы украинские граждане могли воспользоваться верховенством права и экономическими возможностями.

"Успех Украины будет способствовать лучшей безопасности и стабильности Европы в интересах Америки", - заявил Байден. И кто с этим в нашей многострадальной, но наполненной надеждой стране поспорит?

Юрий Куликов

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