В четверг, 13 июня, в Италии стартует юбилейный 50-й саммит G7. В программе мероприятия – шесть рабочих сессий, во время которых будут обсуждаться темы Ближнего Востока, Украины, диалога с Африкой, изменение климата, миграция, экономическая безопасность, энергетический переход, защита окружающей среды, искусственный интеллект и другие.

Каких результатов стоит ожидать Украине?

Подписание Договора в сфере безопасности с США на десять лет. Это будет самый важный итог. Да, он не обязателен к исполнению, поскольку не будет ратифицирован Конгрессом. Но это максимум, которого можно было достичь на сегодня. И это закладывает основы сотрудничества в сфере безопасности до тех пор, пока Украина не присоединится к НАТО. Кстати, можно уже понять, что, как минимум, в ближайшие десять лет мы вряд ли станем членом Североатлантического альянса.

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Скорее всего, если верить западным СМИ, будет достигнута договоренность о предоставлении Украине кредита в пятьдесят млрд долларов, который будет погашаться с процентов прибыли от замороженных российских активов.

Это сигнал Кремлю о том, что Запад будет оказывать поддержку Украине, как минимум, в среднесрочной перспективе.

И что российские активы в ЕС будут работать на Украину, пока россия не прекратит войну.

Также будут объявлены новые пакеты военной помощи Украине. США уже объявили, Германия передаст системы ПВО, Великобритания тоже уже объявила... Наверняка и другие государства озвучат новости о своих пакетах помощи.

Накануне саммита G7 США объявили о введении санкций против 300 физических и юридических лиц. Под "каток" ограничений попали физические и юридические лица в рф и третьих странах, которые помогают поддерживать войну против Украины.

Если подытожить, то основным итогом саммита будет демонстрация решимости Запада оказывать поддержку Украине не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе в противостоянии российской агрессии. И что все трудности между союзниками в поддержке Украины преодолимы. Как и осознание угрозы со стороны рф не только безопасности Украины, но и всего демократического мира, против которого и ведет войну россия.

Максим Яли, кандидат политических наук, академик Академии политических наук Украины, профессор Национального авиационного университета