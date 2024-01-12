Инструкторы из РФ не были предупреждены, что западные государства готовятся ударить по хуситам, выяснили журналисты.

Хуситы в Йемене были атакованы западными государствами после того, как РФ официально уведомили о нанесении ударов - США и Британия за час до атаки направили ноты российской стороне.

РФ "не успела уведомить Лондон и Вашингтон о протесте", сообщает "Кремлевская табакерка" в Telegram, ссылаясь на сведения источника, который имеет близкую связь с военными. По сведениям собеседника, в Йемене могли быть ликвидированы три инструктора из России.

"Пропала связь с тремя нашими инструкторами. Вероятно, они погибли. Увы, их не успели предупредить (о готовящейся атаке, - Ред.), - поделился источник. Собеседник не уточнил, чем именно россияне занимались в Йемене.

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На канале говорится, что немало государств изучают опыт россиян в войне против Украины и пользуются услугами частных военных компаний, в которых есть граждане РФ.

Атакованы хуситы - Йемен сегодня в центре внимания: что нужно знать

В ночь на 12 января стало известно, что США и Британия атаковали хуситов в Йемене, из-за того, что боевики 9 января ударили дронами и ракетами по торговым судам в акватории Красного моря. Позже министр Вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи сказал, что пока новые удары по хуситам не планируются.

Аналитик-международник, эксперт по вопросам Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса полагает, что пока не видит причин говорить о расширении войны, то есть выходе ее за пределы тех ограниченных ракетных ударов, которые уже были нанесены.

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