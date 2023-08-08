Токио выразил "серьезную обеспокоенность" из-за деятельности иранских властей во время визита главы МИД Амира Абдоллахиана.

Япония призвала власти Ирана прекратить поставлять оружие России для войны против Украины на фоне подозрений стран Запада, что Тегеран поддерживает Москву дронами различных модификаций.

Соответствующее обращение в понедельник, 7 августа, сделал глава МИД Японии Йошимаса Хаяши во время визита иранского коллеги Амира Абдоллахиана, сообщает Kyodo.

Отмечается, что во время совместной встречи чиновник призвал Иран дать "конструктивный ответ" на агрессию РФ против Украины. Также стороны согласовали дальнейшие дискуссии по вопросам, важным для Ближнего Востока.

Видео дня

"Их переговоры состоялись, когда западные страны утверждали, что Иран оказывает России военную помощь, такую как беспилотники и боеприпасы, тогда как Токио стремится использовать свою традиционную дружбу с Тегераном, чтобы помочь прекратить войну", - отмечает издание.

Кроме этого, важной темой встречи стал вопрос о расширении ядерной деятельности Ирана. В Японии выразили "серьезную обеспокоенность" и призвали Тегеран к сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии. Хаяси подчеркнул, что Токио поддерживает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и призывает Тегеран вернуться к соглашению.

В ответ Абдуллахиан отметил, что Иран готов сотрудничать с Японией по этому вопросу и указал, что участие Тегерана в СВПД является предметом "переговоров".

Отмечается, что свой визит в Японию Абдоллахиан начал с воскресенья, 6 августа. Он является первым министром иностранных дел Ирана, посетившим страну со времени, когда действующий президент Эбрагим Раиси возглавил Иран в августе 2021 года.

Как известно, в этом году Япония начала председательствовать в G7 (стран "Большой семерки"). С начала полномасштабного вторжения страна осудила действия РФ и ввела против нее санкции.

В РФ планируют построить "дроновые" заводы Shahed

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину за Тегераном "ходит" дурная слава о том, что он поддерживает россиян оружием в войне, в частности, поставляет дроны-камикадзе "Shahed". Этот тип БПЛА армия РФ регулярно использует во время воздушных атак Украины.

2 августа американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что "дроновое" сотрудничество Москвы и Тегерана может иметь новое "начало": страны планируют построить на территории РФ и Беларуси ряд заводов для производства БПЛА по иранской лицензии.

Вас также могут заинтересовать новости: