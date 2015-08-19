В Литве налоги на добычу янтаря хотят поднять в 44 раза

Об этом сообщает DELFI.

В законе о полезных ископаемых установлено, что каждый килограмм янтаря облагается налогом в размере 20,22 евро. Министерство предлагает поднять плату до 280 евро за кг, если янтарь мельче 40 мм, а за тот, что крупнее 40 мм - 900 евро.

По предварительной оценке, в месторождение, находящемся в Юодкранте, находится около 112 т янтаря, при применении новых расценок за 20 лет разработки месторождения можно получить 41 млн. евро доходов, 70% из них предлагают перевести в бюджет государства, 20% - оставить мэриям, в которых находятся месторождения, 10% - перевести на программу поддержки охраны окружающей среды.

Читайте такжеВ Украине к добыче янтаря могут допустить частные компании

После изменения геополитической ситуации литовским предпринимателям не выдают лицензии на вывоз янтаря из Калининграда, где сосредоточено 95% известных месторождений.

Ранее УНИАН сообщал, что в Житомире сотрудники Службы безопасности Украины совместно с милицией и прокуратурой изъяли у гражданина Российской Федерации около 400 килограммов янтаря-сырца.