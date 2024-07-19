Иран способен за считанные дни получить ядерный материал для изготовления атомного оружия. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен на форуме по безопасности в штате Колорадо.
Так, главный дипломат Америки пожаловался на развал так называемой Ядерной сделки между Ираном с одной стороны и рядом крупных государств с другой. Из-за того, что соглашение больше не действует, Тегеран смог возобновить свою ядерную программу и значительно продвинулся в получении ядерного материала для бомбы, говорит госсекретарь.
"Вместо того, чтобы быть по крайней мере в одном годе от прорыва в производстве расщепляемого материала для ядерного оружия, он сейчас, вероятно, находится в неделе-двух от этого", - сказал Блинкен.
Вместе с тем госсекретарь США уточнил, что сейчас Иран еще не создал свое ядерное оружие.
Отмена Ядерной сделки с Ираном
Как писал УНИАН, в 2015 году Иран подписал с группой стран (США, Францией, Германией, Великобританией, Китаем и Россией) так называемую ядерную сделку. Согласно этой договоренности, Иран обещал не продолжать свои попытки создать собственное ядерное оружие, а западные страны взамен обязались постепенно снимать наложенные на Иран санкции.
Однако в 2018 году следующий президент США, тогда это был как раз Дональд Трамп, заявил о выходе Америки из этого соглашения и о возобновлении санкций против Ирана. В ответ Иран возобновил производство обогащенного урана, необходимого для создания ядерного оружия. Несмотря на это, остальные подписанты остались верными соглашению.