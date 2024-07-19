Это стало возможным именно из-за того решения, которое в свою каденцию принял предшественник действующего президента США.

Иран способен за считанные дни получить ядерный материал для изготовления атомного оружия. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен на форуме по безопасности в штате Колорадо.

Так, главный дипломат Америки пожаловался на развал так называемой Ядерной сделки между Ираном с одной стороны и рядом крупных государств с другой. Из-за того, что соглашение больше не действует, Тегеран смог возобновить свою ядерную программу и значительно продвинулся в получении ядерного материала для бомбы, говорит госсекретарь.

"Вместо того, чтобы быть по крайней мере в одном годе от прорыва в производстве расщепляемого материала для ядерного оружия, он сейчас, вероятно, находится в неделе-двух от этого", - сказал Блинкен.

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Вместе с тем госсекретарь США уточнил, что сейчас Иран еще не создал свое ядерное оружие.

Отмена Ядерной сделки с Ираном

Как писал УНИАН, в 2015 году Иран подписал с группой стран (США, Францией, Германией, Великобританией, Китаем и Россией) так называемую ядерную сделку. Согласно этой договоренности, Иран обещал не продолжать свои попытки создать собственное ядерное оружие, а западные страны взамен обязались постепенно снимать наложенные на Иран санкции.

Однако в 2018 году следующий президент США, тогда это был как раз Дональд Трамп, заявил о выходе Америки из этого соглашения и о возобновлении санкций против Ирана. В ответ Иран возобновил производство обогащенного урана, необходимого для создания ядерного оружия. Несмотря на это, остальные подписанты остались верными соглашению.

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