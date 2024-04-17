Исламская республика может создать бомбу быстрее, чем когда-либо в истории - и ничто не может стать на ее пути.

Ядерное оружие когда-то было признано неисламским верховным лидером Ирана. Но многое изменилось с 1990-х годов, и хотя аятолла Али Хаменеи все еще возглавляет режим, ядерное оружие уже перестало быть табу.

Как пишет The Telegraph, Тегеран настаивает на том, что не планирует использовать свою ядерную программу в качестве оружия, и утверждает, что оно предназначено только для гражданских целей. Также последняя оценка разведки США заключается в том, что Иран "пока не осуществляет ключевую деятельность по разработке ядерного оружия, необходимую для производства ядерного устройства, которое можно проверить".

Однако в этой истории есть определенные тревожные детали

Иран наращивает производство высокообогащенного урана, который впрочем не достигает оружейного уровня, необходимого для атомной бомбы. С 2019 года по состоянию на февраль Иран увеличил количество обогащенного урана с 997 кг до 5525 кг. Это включает увеличение урана, обогащенного до 60 процентов, или близкого к "оружейному", с 88 кг до 123 кг за прошлый год.

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Как отмечала Келси Девенпорт, директор по политике нераспространения в Ассоциации контроля над вооружениями, Иран сейчас может создать бомбу быстрее, чем когда-либо в своей истории.

"Если Тегеран примет политическое решение разработать ядерный арсенал, он сможет произвести достаточно оружейного урана для взрывного устройства менее чем за неделю и достаточно для пяти-шести единиц за месяц... Создание бомбы займет больше времени - вероятно, от шести месяцев до года, - но этот процесс будет происходить на тайных незаявленных объектах, что усложнит обнаружение и уничтожение".

Ядерная сделка Ирана

Корни этого кризиса лежат в крахе иранской ядерной сделки (JCPOA). Согласно договору, подписанному в 2015 году, в обмен на ослебление санкций Иран согласился на жесткие ограничения, которые гарантировали, что он не сможет накопить достаточно обогащенного урана для производства одной бомбы.

Однако в 2018 году тогдашний президент Трамп вывел США из соглашения и возобновил санкции Вашингтона против Тегерана. Усилия по восстановлению соглашения в начале президентства Джо Байдена провалились из-за сопротивления Ирана и отсутствия политической воли в США.

После выхода США Тегеран заявил о своем праве отменить часть соглашения. С февраля 2021 года инспекторы ООН не имели доступа к некоторым важным объектам ядерной программы, включая цеха по производству центрифуг.

"Суть заключается в том, что ядерная программа Ирана продвинулась довольно резко и с гораздо меньшим международным надзором, чем когда-либо в ее истории после выхода США из соглашения", - отмечают эксперты.

Можно ли помешать Ирану?

Тегеран рассчитывает, что он может получить больше в плане смягчения санкций и будущих переговоров, сигнализируя об угрозе бомбы, чем фактически ее создавая. Но если Израиль отомстит, Тегеран может решить, что ему нужна бомба для собственной безопасности, отмечает The Telegraph.

Кроме того, Россия теперь не будет играть такую же роль, какую она играла в переговорах по прошлой сделке.

"Перспектива объединенной международной коалиции, включая Россию и Китай, которая объединится, чтобы потеснить Иран в ядерном вопросе, на данном этапе почти не существует", отмечают аналитики.

И без того непредсказуемая ситуация осложняется возрастом верховного лидера Ирана. Когда 84-летний Али Хаменеи умрет, его политика может быть сменена более жестким преемником.

"Вполне может быть так, что сторонники жесткой линии смогут более полно захватить бразды правления и продвигать вперед ядерную программу, не заботясь о том, чтобы заключить с нами какое-либо соглашение", - говорят эксперты.

Иран напал на Израиль - что будет дальше

Ранее The Telegraph уже сообщал, еще недавняя атака Ирана на Израиль делает более вероятной более широкую войну на Ближнем Востоке, а ее последствия могут быть еще более серьезными. В частности, однажды Тегеран может объявить, что получил ядерное оружие.

США недавно сообщили, что введут новые санкции против Ирана после нападения на Израиль. Ограничения будут нацелены на иранскую ракетную программу и программу беспилотных летательных аппаратов.

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