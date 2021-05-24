Угнав самолет с разыскиваемым оппозиционером на борту, Беларусь нарушила ключевой международный закон об авиаперевозках.

Президент Литвы Гитанас Науседа едет на саммит в Брюссель с требованием запретить самолетам белорусской авиакомпании "Белавиа" летать в страны ЕС. Не исключено, что санкции зайдут еще дальше. И Европейское агентство авиационной безопасности также замкнет небо над Беларусью для всех зарегистрированных в союзе самолетов.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, добавляя, что аналогичные решения могут принять также правительства США, Великобритании и Канады. Латвийские авиалинии уже прекратили выполнять рейсы в Беларусь, так же, как и польская компания LOT. Это означало бы, что после принудительного приземления самолета Ryanair, на борту которого был Роман Протасевич, Беларусь станет отрезана от непосредственного авиасообщения с Западом. Политики ЕС единым голосом кричат, что режим Александра Лукашенко угнал самолет.

Читайте такжеWP: Лукашенко должен дорого заплатить за инцидент с самолетом RyanairНо такие санкции были бы двусторонними. Потому что над Беларусью простирается важный воздушный коридор, который соединяет ЕС с Россией и странами восточной Азии. Другой маршрут может означать увеличение времени полета, расхода топлива или повышение цен. Авиация, которая чрезвычайно болезненно пережила пандемию коронавируса, боится, что похищение самолета режимом в Беларуси может напугать людей и заставить их отказаться от полетов.

Агенты КГБ спровоцировали драку на борту

Нечто похожее произошло в июле 2014 года после того, как силы России сбили малайзийский "Боинг" над востоком Украины. Авиалинии после того начали обходить опасный регион. Конечно, похищение самолета агентами КГБ нельзя сравнивать с убийством 296 человек на борту рейса MH17. Но факт в том, чтобы заставить лайнер Ryanair приземлиться в Минске, белорусская власть подняла в воздух истребитель МиГ-29.

Агенты белорусского КГБ начали драку с персоналом и начали говорить, что в самолете бомба. Экипаж послал сигнал SOS, а в это время в ситуацию вмешался белорусский истребитель. Присутствие вооруженного военного самолета убедило пилотов лайнера не лететь в Вильнюс, который был всего в 100 километрах, а развернуться и преодолеть вдвое большую дистанцию до Минска.

Международная организация гражданской авиации, которая действует под эгидой Международной организации воздушного транспорта ООН (Беларусь - член этой организации), заявила, что "сильно обеспокоена" ситуацией. Фактически произошло нарушение Чикагской конвенции от 1944 года. Этот документ - основа для работы воздушного транспорта.

Конвенция обязывает страны гарантировать безопасность самолетам, которые пролетают над их территорией. Беларусь это требование грубо нарушила.

Посадка борту Ryanair в Минске: детали

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на экстренную посадку самолета с Протасевичем и его задержание в аэропорту Минска.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день, 23 мая, Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Перевод: Лесь Дымань