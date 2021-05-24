По мнению издания, новые данные могут «добавить веса» к призывам по проведению более масштабного расследования происхождения коронавируса.

Не менее трех ученых Уханьского института вирусологии сильно болели в ноябре 2019 года.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки США. По информации газеты, они лечились в больнице. Издание вместе с этим отмечает, что симптомы коронавируса схожи с симптомами гриппа.

По мнению издания, новые данные могут «добавить веса» к призывам по проведению более масштабного расследования происхождения коронавируса. Газета считает, что эта информация может быть «крайне важна», так как члены одной команды, которые работали с коронавирусом, одновременно попали в больницу с одинаковыми симптомами незадолго до начала пандемии, передает kommersant.

Читайте такжеСША призвали ВОЗ надавить на Китай в вопросе расследования по коронавирусуАдминистрация США отказалась комментировать эту информацию, но сообщила, что требует расследования всех возможных теорий происхождения COVID-19. МИД Китая заявил о том, что «США продолжают раскручивать теорию об утечке из лаборатории». Ведомство не исключает, что Вашингтон таким способом пытается «отвлечь внимание».

Расследование происхождения коронавируса:

ВОЗ опубликовала доклад о происхождении вируса после поездки экспертов организации в Ухань в марте. Они не смогли установить источник коронавируса, но наиболее вероятной версией называется передача вируса от летучих мышей к человеку через промежуточное животное.

14 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не удовлетворены исследованием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о распространении коронавируса в мире, и призвал продолжить работу.

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Автор: Ирина Погорелая