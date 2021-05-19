К 2050 году мир собирается перейти на электроэнергию, и это повышает геополитические ставки.

48 лет назад ОПЕК придумал энергетическое оружие в форме эмбарго на поставки нефти. Это оружие создавало дефицит в США и других странах, который еще долго влиял на глобальную политику и экономику.

Теперь мир пытается перевести на электроэнергию все: от связи до транспорта и производства. Поэтому вполне возможно, что отключение электроснабжения станет новым энергетическим оружием, - пишет на страницах Wall Street Journal профессор школы Флетчера в Университете Тафта Эми Майерс Джефф. По ее мнению, уже были случаи, которые дают понять, какими будут современные геополитические конфликты во все более электрифицированном мире.

Читайте такжеСпециалисты предупреждают о росте количества кибератак на госучрежденияВ конце 2015 года хакеры взломали информационные сети компании, которая занимается электроснабжением в Украине. Они смогли удаленно выключить 30 подстанций, оставив несколько тысяч людей без энергии на несколько часов. Этот инцидент ненадолго попал в заголовки. Его называли первой известной кибератакой против электросетей. После похожей атаки в Киеве в 2016 году на то время президент Петр Порошенко обвинил Россию в начале кибервойны против Украины.

Согласно прогнозам Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, к 2050 году более половины энергии в мире будет приходиться на электричество. Поэтому отключение от электроснабжения потенциально может стать оружием. Мы живем в мире "умных" устройств и так называемого "интернета вещей". Последнее из них - это физические объекты со встроенными сенсорами и программным обеспечением, способные обмениваться данными друг с другом и другими системами через интернет, чтобы совершать автономные действия. Все это расширяет поле для хакерских атак.

Особенно тревожат системы надзорного контроля и сбора данных, которые называют SCADA-системами. Их все чаще используют для удаленного мониторинга и контроля промышленной инфраструктуры включительно с электросетями. Хакерское проникновение в такие системы может быть чрезвычайно опасным.

Джефф напоминает о недавней атаке на трубопровод Colonial Pipeline, через который в США транспортируют горючее вдоль восточного побережья. На таком фоне странам придется больше сосредоточиться на том, как не позволить киберпреступникам проникнуть в их энергетическую инфраструктуру. Одним из способов будет увеличить инвестирование в технологии и исследования, чтобы сократить уязвимость к атакам. Но ключевая опасность заключается в том, что без дипломатических усилий, нацеленных предотвратить использование киберинструментов против мирного населения, страны могут вступить в своего рода хакерскую "гонку вооружений". В таком случае стороны будут делать ставку на то, что способность отплатить той же монетой отобьет желание у врага устроить атаку по отключению электросетей.

Читайте такжеBusiness Insider: Пентагон умышленно "троллит" хакеров России карикатурами о нихВ 1970-х годах госсекретарь Генри Киссинджер предложил союзникам США создать большой стратегический запас нефти, чтобы никто не мог использовать блокировку поставок нефти как геополитический рычаг влияния. Эти усилия успешно сократили влияние нефтяных держав. Теперь странам нужно подумать, как повторить этот эффект в электрифицированном мире.

Вашингтон, например, мог бы поручить Инженерным войскам армии США создать запасы оборудования для построения микро- и мини-электросетей на солнечной энергии, а также аккумуляторные хранилища. Это позволило бы им быстро развертывать аварийные системы обеспечения для критически важной инфраструктуры в случае атаки. Tesla уже сделала нечто подобное в Пуэрто-Рико после урагана Мария. Компания установила оборудование для восстановления электроснабжения для больниц на острове. Другой сценарий - законсервировать старые системы электрогенерации на основе ископаемого топлива так, чтобы их можно было снова запустить в качестве резервных.

Читайте такжеНорвегия обвинила Россию в кибератаке на парламент в ОслоВ Кремниевой долине компании все чаще стоят закрытые системы на основе возобновляемых источников, которые можно было бы отсоединить от общей электросети в проблемные времена. Таким образом, эти системы будут питать прожорливые дата-центры. Вполне возможно, это станет новым стандартом для определенных видов бизнеса. Уже сейчас сети продовольственных товаров в климатически чувствительных регионах, таких как Хьюстон, тоже строят такие системы.

Как и в случае нефти, превращение электроэнергии в оружие сработает только при условии, что правительства и компании будут неподготовлены. Поскольку мир переходит в цифровую эру, способность защитить свою энергию будет новым аргументом превосходства одного государства над другими.

Кибератака против Colonial Pipeline: что произошло

Из-за кибератаки на трубопровод Вашингтон был вынужден объявить чрезвычайное положение, предусматривающее, в частности, возобновление транспортировки топлива путем привлечения кораблей.

Трубопровод Colonial Pipeline обеспечивает транспортировку 2,5 миллиона баррелей топлива ежедневно, что составляет 45% от всех поставок дизеля, бензина и авиакеросина на восточном побережье.

В масштабной кибератаке Вашингтон обвинил российскую группу DarkSide, которая использовала для этого программы-вымогатели.

Эксперты утверждают, что из-за этого случая цены на топливо, вероятно, вырастут на 2-3%, но последствия будут хуже, если процесс восстановления займет больше времени.

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Перевод: Лесь Дымань