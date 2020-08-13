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Президент Ливана оценил ущерб от взрыва в $15 миллиардов

09:36, 13 августа 2020
Мир
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Взрыв в Бейруте \ REUTERS

Ущерб от взрыва в Бейруте составил более $15 млрд, заявил президент Ливана Мишель Аун во время телефонного разговора с королем Испании Фелипе.

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Об этом сообщается в Twitter-аккаунте администрации главы государства. Ранее губернатор города Марван Аббуд оценил его в $3–5 млрд, передает kommersant.

Взрыв в Ливане: что произошло

  • Мощный взрыв в Бейруте произошел 4 августа.
  • В результате, по последним данным, погибли до 220 человек, был полностью разрушен порт, повреждена половина городских зданий, многие люди остались без жилья.
  • Власти заявили, что причиной взрыва могло стать неправильное хранение 2750 тонн аммиачной селитры. Однако рассматриваются несколько причин случившегося, в том числе и воздействие «внешних сил».
  • 10 августа на фоне трагедии в Ливане вспыхнули протесты, на этом фоне правительство ушло в отставку.
  • 11 августа в стране после отставки правительства приостановились уличные беспорядки.

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