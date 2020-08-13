Президент Ливана оценил ущерб от взрыва в $15 миллиардов

Президент Ливана озвучил сумму ущерба от мощного взрыва в столице страны.

Ущерб от взрыва в Бейруте составил более $15 млрд, заявил президент Ливана Мишель Аун во время телефонного разговора с королем Испании Фелипе.

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Об этом сообщается в Twitter-аккаунте администрации главы государства. Ранее губернатор города Марван Аббуд оценил его в $3–5 млрд, передает kommersant.

Взрыв в Ливане: что произошло

Мощный взрыв в Бейруте произошел 4 августа.

В результате, по последним данным, погибли до 220 человек, был полностью разрушен порт, повреждена половина городских зданий, многие люди остались без жилья.

Власти заявили, что причиной взрыва могло стать неправильное хранение 2750 тонн аммиачной селитры. Однако рассматриваются несколько причин случившегося, в том числе и воздействие «внешних сил».

10 августа на фоне трагедии в Ливане вспыхнули протесты, на этом фоне правительство ушло в отставку.

11 августа в стране после отставки правительства приостановились уличные беспорядки.

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