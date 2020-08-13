Президент Ливана оценил ущерб от взрыва в $15 миллиардов
09:36, 13 августа 2020Мир
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Президент Ливана озвучил сумму ущерба от мощного взрыва в столице страны.
Взрыв в Бейруте \ REUTERS
Ущерб от взрыва в Бейруте составил более $15 млрд, заявил президент Ливана Мишель Аун во время телефонного разговора с королем Испании Фелипе.
Читайте такжеКоличество жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 220 человек
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте администрации главы государства. Ранее губернатор города Марван Аббуд оценил его в $3–5 млрд, передает kommersant.
Взрыв в Ливане: что произошло
- Мощный взрыв в Бейруте произошел 4 августа.
- В результате, по последним данным, погибли до 220 человек, был полностью разрушен порт, повреждена половина городских зданий, многие люди остались без жилья.
- Власти заявили, что причиной взрыва могло стать неправильное хранение 2750 тонн аммиачной селитры. Однако рассматриваются несколько причин случившегося, в том числе и воздействие «внешних сил».
- 10 августа на фоне трагедии в Ливане вспыхнули протесты, на этом фоне правительство ушло в отставку.
- 11 августа в стране после отставки правительства приостановились уличные беспорядки.
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