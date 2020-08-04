Мощный взрыв в Ливане: появилось видео из переполненной ранеными больницы Бейрута

Часть раненых нуждаются в операциях.

Сотни раненых в результате мощного взрыва в ливанской столице Бейруте были доставлены в больницы, многие из них до сих пор находятся в ловушке в своих поврежденных домах.

Об этом заявил руководитель ливанского Красного Креста Джордж Кеттан, пишет Reuters.

Читайте такжеВзрыв в Ливане: в МИД рассказали, есть ли среди пострадавших украинцы

По его словам, точных данных о количестве раненых нет, поскольку часть из них находятся заблокированными дома. Других удалось спасти на лодках.

Местная телекомпания LBCI сообщила, что в одной из больниц Бейрута находятся больше 500 раненых, десятки из них нуждаются в операциях.

Видео изнутри одной из больниц опубликовано в Telegram-канале Mash. На записи видны переполненные коридоры лечебного учреждения. "Кадры из больницы Святого Иосифа в Бейруте — пострадавших от взрыва так много, что некоторые люди садятся прямо на полу в коридоре", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в столице Ливана Бейруте произошел сильный взрыв в портовом районе города, есть много раненых и разрушения. Известно о как минимум 10 жертвах и сотнях раненых.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram