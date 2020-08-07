В Бейруте вспыхнули протесты из-за мощного взрыва в порту (фоторепортаж)

Люди обвиняют власть в «халатности», что привела ко взрыву.

В ливанской столице Бейрут, что на днях пострадала от мощного взрыва в морском порту, начались антиправительственные протесты.

Об этом сообщает BBC News.

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Люди обвиняют власть в «халатности», что привела ко взрыву, который разрушил целые кварталы и оставил людей без жилья. В ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ.

Аммиачная селитра, вызвавшая, по предварительной информации, взрыв 4 августа, сохранялась в порту в опасных условиях с 2013 года. С тех пор некоторые чиновники неоднократно предупреждали об угрозе хранения взрывоопасных веществ, однако на их письма с жалобами ни полиция, ни администрация порта не отвечали.

Аммиачную селитру конфисковали с российского судна много лет назад, а сам экипаж корабля отпустили.

Из-за ненадлежащего хранения веществ 16 человек уже задержали. Кроме того, после катастрофы двое чиновников подали в отставку.

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