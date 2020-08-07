В Ливане задержали 16 человек по делу о взрыве

Всего в рамках расследования допросили 18 человек.

Исполняющий обязанности государственного уполномоченного судья Ливана Фади Акики заявил, что в рамках расследования взрыва в порту Бейрута задержали 16 человек.

Об этом сообщает Национальное агентство новостей Ливана (NNA).

Всего в рамках расследования допросили 18 человек. В частности, были допрошены должностные лица Совета директоров порта Бейрута и Таможенного департамента.

Судья сообщил, что расследование причин взрыва будет всесторонним и открытым.

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Как сообщал УНИАН, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв, сила которого была эквивалентна землетрясению магнитудой 3,5.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение селитры, которая могла лежать на складе около 6 лет.

По последним официальным данным Минздрава Ливана по состоянию на вечер 5 августа, в результате взрыва селитры в порту Бейрута погибли более 135 человек, число пострадавших достигает 5 тысяч. Десятки людей пропали без вести, до 300 тысяч человек остались без крова.

По данным МИД Украины, по состоянию на 9:00 сегодня, 6 августа, украинцев среди погибших и пострадавших лиц нет, некоторые граждане Украины получили в результате взрыва порезы и ушибы.

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