По словам Андрея Юсова, "это все повторение уже известных тезисов из параллельной реальности фантастического мира Путина".

Что у известного своими неадекватными угрозами Западу бывшего президента Российской Федерации Дмитрия Медведева в соцсетях, то теперь у нынешнего главы РФ Владимира Путина на языке. Так прокомментировал NV двухчасовое выступление Путина перед Федеральным собранием РФ представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, ничего нового в этом обращении ни россияне, ни Украина, ни мир не услышали.

"Это очень длинная и скучная речь стареющего диктатора. И чем старше он становится, тем его выступления и речи становятся длиннее, бессодержательнее и неинтереснее. Ни одного нового сообщения там не было. Это все повторение уже известных тезисов из параллельной реальности фантастического мира Путина и его окружения", - отметил Юсов.

Как известно, Путин в своей речи упомянул заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе западных войск в Украину и пригрозил "трагическими последствиями" государствам, которые осмелятся отправить свои войска.

"Это все перефразированные выступления и сообщения Медведева, которые он ежедневно делает, угрожая странам свободного мира и в целом всем странам применением, в частности, ядерного оружия", - сказал украинский разведчик.

По словам представителя ГУР, "политический пенсионер" Путин время от времени выступает с подобными заявлениями для закрепления и цементирования пропаганды внутри российского общества. Юсов также отметил, что своей речью лидер РФ в очередной раз выступил против всех достижений современной цивилизации и демократии.

"Конечно, речь не идет ни о каких попытках диалога, переговоров, справедливого мира и каких-то партнерских взаимоотношений с Западом, с Украиной или в целом со свободными демократиями мира. Это о языке эскалации, о языке ненависти, о языке угроз", - подчеркнул Юсов.

Речь Путина перед Федеральным собранием РФ

Во время обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин пригрозил миру "ядерной дубиной". По его словам, стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности.

Путин опроверг распространенную США информацию о планах России разместить ядерное оружие в космосе. Он отметил, что это "вброс", целью которого якобы является попытка "втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединенным Штатам".

Кроме того, лидер РФ подтвердил, что Россия применяет в войне против Украины "гиперзвуковые" ракеты "Кинжал" и "Циркон".

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