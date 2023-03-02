США готовы продолжать встречи консультативных комиссий, чтобы обсудить дальнейшее выполнение договоренностей и предотвратить гонку вооружений.

Факт приостановки участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях не повлияет на оказание помощи Украине Соединенными Штатами Америки. Такое заявление во время брифинга сделал представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

"Заявленная Россией приостановка участия в СНВ-III не помешает Соединенным Штатам продолжать поддержку Украины", – цитирует его слова "Укринформ".

По словам Прайса, Штаты и дальше будут реагировать на российскую агрессию так, как это было сказано раньше и России, и остальному миру. При этом он отметил, что выполнение договоренности о сокращении наступательных вооружений, в частности СНВ-III между ядерными государствами, отвечает интересам США, России и всего мира.

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"Мы хотим конструктивно работать с РФ над этим. Мы верим, что это в наших интересах, мы также верим, что это ответственное дело", – добавил Прайс.

Представитель Госдепа также подчеркнул, что США готовы продолжать встречи консультативных комиссий, чтобы обсудить дальнейшее выполнение договоренностей и предотвратить гонку вооружений.

Выход России из "ядерного" договора

Во время обращения к Федеральному собранию 21 февраля 2023 года российский президент Владимир Путин заявил, что Россия временно приостанавливает участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Почти неделю спустя, 27 февраля, в США подчеркнули, приостановка участия РФ в "ядерном" договоре так и не состоялась. По состоянию на 27 число США все еще продолжали получать оповещения в соответствии с условиями этого договора.

Уже 28 февраля Путин подписал соответствующий документ. При этом в тексте законопроекта сказано, что решение о возобновлении выполнения Россией условий ДСНВ может принять президент.

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