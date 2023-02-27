Россияне ранее уже сообщали, что фактически будут придерживаться соглашения после этой "остановки", в частности, количественных ограничений.

Приостановка участия России в ключевом договоре с США по контролю над ядерными вооружениями – договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) – еще не вступила в силу.

Как пишет CNN, помощник госсекретаря по контролю над вооружениями Мэлори Стюарт заявила, что по состоянию на 27 февраля США продолжают получать регулярные оповещения в соответствии с условиями договора с Россией.

"Официально приостановка еще не коснулась в том смысле, что мы все еще получаем уведомления, как недавно, так и сегодня, в соответствии с соглашением, регулярные уведомления. Но мы ожидаем, что как только эта приостановка будет официально оформлена, они прекратятся", – сказала Стюарт.

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Стюарт добавила, что Соединенные Штаты "пытаются следить" за россиянами, чтобы понять, что будет предусматривать приостановка. Согласно договору, обе страны должны сообщать перед запуском баллистических ракет, и сейчас ожидается, что РФ продолжит об этом оповещать.

"Теперь мы ожидаем, что будут только уведомления о запуске в соответствии с соглашением 1988 года, и они сказали, что будут придерживаться фактических количественных ограничений", – добавила она.

Решение РФ об остановке участия в договоре о СНВ

На прошлой неделе, во время обращения к Федеральному Собранию РФ 21 февраля, российский диктатор Владимир Путин заявил, что его страна останавливает участие в двустороннем договоре с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Позже в тот же день Путин внес в Госдуму РФ соответствующий проект постановления, в среду, 22 февраля, проект был поддержан Госдумой и Советом Федерации.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал это решение "крайне неудачным и безответственным", а президент США Джо Байден - "большой ошибкой".

МИД Украины отмечал, что решение РФ о приостановлении своего участия в договоре является очередным провокационным шагом со стороны государства-агрессора, и призвало мировое сообщество принять меры. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ пересмотреть это решение,

Как известно, последний договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) был подписан в 2010 году. Тогда подписантами выступили президенты стран Дмитрий Медведев и Барак Обама. Соглашение о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений действовало десятилетие. Два года назад уже Владимир Путин и Джо Байден договорились о продлении договора о СНВ на 5 лет, до февраля 2026 года.

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