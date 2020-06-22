Politico: Франция может пойти по стопам Украины на выборах президента

Комедийный актер-аутсайдер претендует на французское президентское кресло, и у него есть неплохие шансы занять его.

Жан-Мари Бигар представляет Францию, неизвестную всему миру: похожую на последнего клиента в провинциальном баре, вспыльчивого, обычно раздраженного и всегда пошлого.

Он - не элегантное публичное лицо Франции, а ее желудок и сердце (не говоря уже о других частях человеческой анатомии). Его переполняет презрение к логике Декарта, изысканному вкусу и легкому стилю. 66-летний Бигар - наиболее успешный и сварливый стендап-комик Франции, - пишет Politico. Он собирается баллотироваться в президенты через два года как самопровозглашенный "знаменосец движения Желтых жилетов".

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"Получится ли у него? Кто знает. Президент Бигар - это еще преждевременная идея даже во времена президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и политического гуру из "Движения пяти звезд" в Беппе Грилло в Италии. Но хоть его кандидатуру еще можно отбросить как невольную фантазию, рожденную растерянностью во время карантина из-за коронавируса, стоит оценить определенные цифры", - советует издание.

Бигар утверждает, что база его поклонников насчитывает 8-10 миллионов человек. Опрос IFOP на этой неделе показал, что 13% французов готовы за него голосовать. Для сравнения президент Эммануэль Макрон во время первого тура выборов в 2017 году набрал 8,7 миллионов голосов (24%), а Марин Ле Пен, которая пришла второй, - 7,8 миллионов (21%).

Такие цифры могут объяснить, почему внезапные политические амбиции комика, провозглашенные после телефонного разговора с Макроном в прошлом месяце, воспринимают серьезно в Елисейском дворце. Так же к ним относятся французские СМИ. Макрон сказал своим друзьям и союзникам, что его наиболее опасным оппонентом на выборах станет не Ле Пен, которая представляет правых радикалов. Французский президент также не видит своего противостояния с традиционным соперником из лагеря лево-центристов или право-центристов. По его мнению, это будет харизматичная, публичная фигура из-за пределов политических кругов.

На эту роль могут претендовать несколько других кандидатов, таких как популярный защитник окружающей среды и бывший телеведущий Николя Юло или "профессор Дамблдор" из Марселя врач-инфекционист Дидье Рауль, который заработал хорошую репутацию во время испытаний лекарств от COVID-19. Обоих упоминали как потенциальных соперников Макрона. Но никто из них не проявил интереса к президентскому креслу.

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Возможно участие в выборах - это очередная шутка Жан-Мари Бигара, но без сексуальных и женоненавистнических подтекстов. А может это рекламная уловка для его шоу, которое пройдет в театре "Аполлон" в Париже 20 июня. Его будут транслировать онлайн, а пользователи за просмотр должны будут заплатить. Но Бигар обещает, что на этот раз выступит не с привычной программой, полной насмешек над истощенными мужчинами и сумасшедшими, голодными на секс женщинами. Его новое шоу будет частично политическим и содержать "разоблачения" о кризисе коронавируса. Факт, что комика воспринимают серьезно за два года до выборов, иллюстрирует лихорадочное настроение Франции, которая уже пережила три кризиса: протесты "желтых жилетов", протесты из-за пенсионной реформы и пандемия коронавируса.

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