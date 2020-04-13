Президент Франции продолжит карантин на несколько недель (фоторепортаж)

Обычная жизнь, вероятно, не восстановится до сентября, заведения общественного питания и школы будут оставаться закрытыми.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник вечером выступит с обращением к нации, в котором объявит о продлении карантинных мер по борьбе с коронавирусом.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro. Ожидается, что Макрон объявит о продлении ограничений на несколько недель, вероятно, до 10 мая. Карантин в стране действует с 17 марта.

Французские власти опасаются сценария второй волны из-за поспешного снятия ограничений, поэтому их будут отменять постепенно и только после стабилизации уровня распространения болезни.

Даже после 10 мая крупные собрания, культурные или религиозные события, могут оставаться под запретом в течение нескольких недель. "Этот тип собрания представляет собой очаг эпидемии, которая распространяется гораздо опаснее, чем при контакте между людьми на улице", - сказал профессор Дидье Рауль во время дискуссии за закрытыми дверями с Макроном.

Обычная жизнь, вероятно, не восстановится до сентября, заведения общественного питания и школы будут оставаться закрытыми.