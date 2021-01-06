В Вашингтоне сегодня планируются массовые митинги - в день заседания Конгресса, на котором должно состояться официальное утверждение результатов голосования коллегии выборщиков при президенте США.

В Вашингтоне проходит многотысячный митинг в поддержку президента Дональда Трампа.

Читайте такжеУкраинцам в Вашингтоне советуют не участвовать в акциях протеста 5-6 январяКак сообщает издание The Washington Post, тысячи сторонников Трампа и дальше прибывают в Вашингтон для проведения митингов в поддержку Трампа.

В частности, те, кто планирует посетить Вашингтон, считают эти демонстрации последним рубежом для Трампа, поскольку сегодня Конгресс будет рассматривать утверждение победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента.

Трамп продолжает ставить под сомнение результаты голосования, но не подтверждает свои аргументы доказательствами. Он призвал своих сторонников участвовать в митингах в Вашингтоне и сообщил в микроблоге Twitter, что будет выступать перед участниками в 11:00 (18:00 по Киеву). Организаторы ожидают, что в митингах примут участие около 30 тыс. человек.

В свою очередь, мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер попросила жителей Вашингтона держаться подальше от митингов.

Сейчас уже сообщается о первых задержаниях правоохранителями митингующих в Вашингтоне. В частности, полиция округа Колумбия уже арестовала пять человек, еще одного человека задержала полиция парковых служб. Обвинения касаются нарушений в связи с ношением оружия и нападениями.

В центре Вашингтона перекрыто движение транспорта на многих улицах. На помощь полиции была мобилизована национальная гвардия.

Кроме того, в других городах США сегодня проходят митинги в поддержку Трампа.

Победа Джо Байдена на выборах в США

3 ноября в США состоялись президентские выборы. Согласно последним подсчетам, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

По данным американских СМИ, церемония инаугурации Байдена из-за пандемии состоится по сокращенному сценарию.

4 января появилась аудиозапись телефонного разговора, в котором Трамп требовал от секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера найти достаточно голосов, чтобы отменить результаты выборов в штате, где победил Джо Байден.

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Автор: Виталий Саенко