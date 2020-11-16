Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул, что выиграл выборы президента США.

Президент США Дональд Трамп заявил о "нарушении" американской Конституции во время президентских выборов в 2020 году.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Почему фейковые СМИ продолжают предполагать, что Джо Байден будет президентом, даже не позволяя нашей стороне показать, к чему мы сейчас готовимся, насколько сильно была нарушена наша великая Конституция. Она была атакована, возможно, как никогда раньше!",- написал Трамп.

По его словам, большое количество наблюдателей выгоняли из помещений для подсчета голосов во многих штатах.

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Также Трамп заявил о "миллионах бюллетеней", которые "изменялись демократами для демократов". Кроме того, он заявил о "голосовании после окончания выборов" и "использовании радикально левой компьютерной системы Dominion, которую отклонил Техас и ряд других штатов из-за вопросов безопасности". Трамп назвал "фальшивыми" и результаты голосования по почте.

"Я выиграл выборы", - написал Трамп через несколько часов после предыдущих сообщений.

Победа Джо Байдена на выборах в США

3 ноября в США состоялись президентские выборы.

Официальные результаты еще не объявлены, но ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США.

В свою очередь, действующий президент Соединенных Штатов Трамп отказался признавать победу своего соперника. Он подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор: Александр Топчий