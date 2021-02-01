Бывший президент США Дональд Трамп за время своих попыток пересмотреть итоги выборов главы государства собрал $255,4 млн.
Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии.
Эти данные включают в себя пожертвования, проведенные через платформу Республиканской партии, и не учитывают поступления через другие каналы.
Со дня проведения выборов до 14 декабря, когда коллегия выборщиков утвердила победу Джо Байдена, Трамп собирал ежедневно по $2 млн, отмечает издание. После голосования выборщиков число пожертвований снизилось, однако новый всплеск был зафиксирован на фоне утверждений республиканцев о возможности пересмотреть итоги выборов во время их утверждения конгрессом. В впоследствии число пожертвований значительно упало только после штурма Капитолия.
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Что этому предшествовало
- 13 января Палата представителей утвердила одну статью импичмента Трампа, что сделало его первым президентом в истории США, которому объявили импичмент дважды. 25 января статью получил Сенат США.
- Демократы взялись рассматривать резолюцию об импичменте после того, как тогдашний вице-президент Майк Пенс отклонил просьбу применить 25-ю поправку к Конституции США по устранению Трампа.
- Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл ранее предложил отложить судебное разбирательство до середины февраля, чтобы дать юридической группе Трампа время на подготовку.
- Сторонники Дональда Трампа 6 января прорвались в Капитолий, что привело к эвакуации законодателей и 5 смертей, включая полицейского.
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