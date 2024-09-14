Россия, Иран и Китай 'наращивают' усилия по разделению избирателей в США

Федеральные и государственные чиновники готовятся к потоку усилий по влиянию на подготовку и результаты президентских выборов в США 5 ноября.

Россия, Иран и Китай "наращивают" попытки разжечь разногласия в США перед президентскими выборами в ноябре, заявил высокопоставленный чиновник Министерства юстиции.

Трио стремится "исказить взгляды" американских избирателей, заявил Мэтью Олсен, помощник генерального прокурора по национальной безопасности, пишет Bloomberg.

США уже предприняли действия в этом месяце, чтобы помешать тому, что они называют поддерживаемыми Кремлем кампаниями влияния, направленными на вмешательство в выборы в США. Но Олсен предупредил, что США вряд ли смогут полностью устранить иностранные кампании влияния, учитывая разрозненную и фрагментированную среду социальных сетей.

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Федеральные и государственные чиновники готовятся к потоку усилий по влиянию на подготовку и результаты президентских выборов в США 5 ноября, от кампаний влияния до кибератак. США назвали Россию своей главной проблемой, предупредив, что она способна проводить широкомасштабные и продвинутые кампании.

Олсен добавил, что социальные сети и другие телекоммуникационные компании эксплуатируются противниками, и что Министерство юстиции обязано делиться информацией о том, где Россия, Китай или Иран используют свои платформы для распространения пропаганды и дезинформации.

"Реальность такова, что разведывательное сообщество, включая ФБР, может видеть большую часть этой деятельности, которую, возможно, эти компании не видят", - сказал он, добавив, что это улица с двусторонним движением, где компании социальных сетей могут делиться информацией с ФБР.

Опасения по поводу принуждения правительства к предупреждениям ФБР компаниям социальных сетей достигли Верховного суда в начале этого года. Хотя суд встал на сторону администрации президента Джо Байдена, Министерство юстиции в начале этого месяца представило новую политику, которая включает в себя воздержание от давления на сайты социальных сетей с целью удаления или блокировки контента.

Выборы в США-2024 - последние новости

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отказался от вторых теледебатов со своей соперницей-демократкой Камалой Харрис. Об этом Трамп объявил в своей социальной сети Truth Social. Он сравнил Харрис с "боксером, который проиграл бой и хочет реванша".

Влиятельный республиканец Линдси Грэм заявил, что он разочарован выступлением Трампа на дебатах с Харрис.

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