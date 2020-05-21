RFERL: Сент США хочет расследовать связи сына Байдена в Украине

Демократы считают, что это попытка повлиять на предстоящие президентские выборы, которая поможет российской кампании по распространению дезинформации.

Подконтрольный республиканцам комитет Сената США проголосовал за решение выпустить специальную повестку для расследования против Хантера Байдена.

Об этом пишет Radio Free Europe Radio Liberty, напоминая, что речь идет о сыне бывшего американского вице-президента, который станет кандидатом в президенты от демократов на нынешних выборах. Комитет Сената по внутренней безопасности и правительственным делам проголосовал за повестку об истребовании информации у лоббистской фирмы Blue Star Strategies, которая работала на украинскую газовую компанию Burisma. Членом совета директоров последней был Хантер Байден.

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Подконтрольная Демократической партии Палата представителей Конгресса США объявила импичмент президенту Дональду Трампу на основании злоупотребления властью и препятствования правосудию за то, что он оказывал давление на Украину, требуя начать расследование против Байденов. Но затем Сенат, в котором доминируют республиканцы, оправдал действующего американского президента. Теперь демократы обвиняют Республиканскую партию в открытии расследования с целью помочь Трампу во второй раз победить на выборах.

Сенатор Рон Джонсон (республиканец из Висконсина), который возглавляет панель, сказал, что расследование не призвано повлиять на президентские выборы. Его коллега сенатор Рик Скотт (республиканец из Флориды) сказал: "Мы должны докопаться до правды об отношениях Байдена с Burisma. Эти слушания дадут Сенату полную картину".

Демократы утверждают, что республиканское расследование против Байдена и его сына поможет кампании России по распространению дезинформации перед выборами, которые пройдут в ноябре. Сенатор Гарри Питерс (демократ из Мичигана), который тоже входит в комитет, сказал, что расследование "рискует усилить усилия наших иностранных врагов по вмешательству в выборы 2020 года". Пресс-секретарь избирательного штаба Байдена Эндрю Бейтс заявил, что Джонсон "выполняет политические поручения" Трампа.

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Трамп утверждает, что бывший вице-президент использовал свою должность в 2009-2017 годах, чтобы заставить украинское правительство уволить Генерального прокурора Виктора Шокина и помочь тем самым своему сыну и Burisma, остановив расследование против газовой компании. Никаких доказательств, которые бы подтверждали эти утверждение не появилось. И поведение вице-президента в Украине имело поддержку других западных стран, обеспокоенных вопросом украинской коррупции.

После голосования в комитете Сената лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер (демократ из Нью-Йорка) обвинил республиканцев в распространении "теорий заговора". Республиканцы проверяют происхождение расследование о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Трамп утверждает, что оно было изначально предвзятым. Комитет Сената по вопросам юстиции во главе с республиканцем Линдси Грэмом ведет проверку разрешений на слежку, которые ФБР использовало во время расследования российского вмешательства в 2016-ом.