Адвокаты Трампа считают его импичмент вмешательством в выборы

Адвокаты Трампа начали представление позиции защиты на процессе по делу об импичменту в сенате.

Адвокаты президента США Дональда Трампа во время выступления в сенате по делу об импичменте главы государства заявили, что отстранение президента создаст «очень опасный» прецедент.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выступление возглавляющего линию защиты Трампа Пэта Сиполлоне.

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По версии защиты, выступая за запрет Трампу баллотироваться на следующих выборах, демократы осуществляют «самое массивное вмешательство в выборы в американской истории» и лишают избирателей права выразить свое отношение к Трампу на выборах 3 ноября 2020 года.

Подобные действия являются нарушением конституции Соединенных Штатов, подчеркнул Сиполлоне.

Ранее сообщалось, что адвокаты Трампа начали представление позиции защиты на процессе по делу об импичменту в сенате.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу.

Решение Палаты представителей теперь должен утвердить Сенат, где большинство у представителей Республиканской партии. Ожидается, что слушания в Сенате начнутся в январе. Для принятия решения необходимо две трети голосов сенаторов (не менее 67). Если в Сенате не наберется необходимого количества голосов, то Трамп сохранит свой пост. А в случае поддержки Сенатом импичмента Трампа, главой государства станет нынешний вице-президент Майк Пенс.