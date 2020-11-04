В США проходят президентские выборы. За кресло в Белом доме сражаются Дональд Трамп и Джо Байден.

В США завершилось голосование на участках в ряде штатов. По результатам подсчета голосов в ряде штатов, Джо Байден уходит в отрыв от действующего президента Дональда Трампа. По состоянию на 6:00 по киевскому времени он набирает 192 голоса, в то время как у Трампа - 114. Напомним, что для победы кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.

Избирательная система США отличается от украинской. Голосование там проходит в два этапа: сначала граждане выбирают выборщиков, которые впоследствии будут непосредственно выбирать президента. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Избиратели заранее знают, кого поддерживает каждый выборщик.

Читайте такжеТрамп в день выборов в США не удержался от агитации за себя (видео)

Подробнее об избирательной системе США можно узнать по ссылке.

Первые результаты голосования (обновляется)

Байден побеждает в родном штате Делавэр (3 голоса избирателей), Вермонт (3), Массачусетс (11), Нью Джерси, (14), Мериленд (10) и Нью-Йорк (29).

Трамп одерживает победу в Индиане (11 голосов избирателей), Оклахоме (7), Кентукки (8 голосов), Вирджинии (5), Теннеси (11) и Арканзасе (6).

Для победы кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.

Реакции кандидатов

Трамп уже сообщил о первых итогах голосования.

"У нас хорошие позиции по всей стране. Спасибо!", - написал он в Twitter.

Байден в свою очередь обратился к избирателям, призвав их не покидать очереди перед участками и проголосовать.

Выборы в США: что известно

Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.

В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.

В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН