Жорин отметил, что с практической точки зрения, Украина входит "в тяжелую со всех сторон зиму, с тяжелой борьбой".

Украина должна научиться рассчитывать на собственные силы и не может вечно зависеть от позиции власти других государств. Так прокомментировал выборы в США заместитель командира Третьей ОШБР, бывший командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин.

"Долгие годы все события – в том числе геополитические – пытаются нам показать, что нужно научиться наконец рассчитывать на собственные силы. История с выборами в Штатах такая же. Мы не можем вечно зависеть от позиции власти других государств, полагаться на них в решении вопросов судьбы страны", – написал он в своем телеграм-канале.

Майор подчеркнул, что осознание этого должно прийти ко всей украинской нации, к каждому украинцу. Он отметил, что с практической точки зрения, Украина входит "в тяжелую со всех сторон зиму, с тяжелой борьбой".

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"Но преодоление всех препятствий в первую очередь зависит от нас", – резюмировал Максим Жорин.

Выборы в США и Украина

5 ноября в США состоялись президентские выборы – за пост соревновались республиканец Дональд Трамп и демократка Камала Харрис. Из прогнозов СМИ становится очевидным, что возглавит Белый дом именно Трамп. Лидеры нескольких стран – в том числе президент Украины Владимир Зеленский – уже поздравили его с победой на выборах.

Зеленский отметил, что ценит приверженность Трампа к подходу "мир через силу" в глобальных делах. По его словам, этот принцип может "реально приблизить справедливый мир в Украине".

Телеканал CNBC прогнозировал, что в случае победы Трамп может позвонить диктатору Путину уже 6 ноября, а разговоры о переговорах по Украине могут начаться в первые месяцы 2025 года (инаугурация нового президента США состоится в январе).

При этом отмечалось, что в любом таком соглашении президент Украины Владимир Зеленский вряд ли сможет добиться возвращения оккупированного Россией Крыма и захваченных территорий Донбасса или получить репарации за огромные убытки, нанесенные его стране. Еще большим ударом может стать блокирование пути Киева в НАТО.

Британское издание The Guardian назвало вероятные требования РФ на предстоящих переговорах с Трампом.Издание прогнозирует, что Путин захочет контроля над всеми якобы "аннексированными" им регионами – Луганской, Донецкой, Херсоской и Запорожской областями.

"Путин, вероятно, потребует их передачи, что будет означать, что Украина уступит ключевые города, включая Запорожье и Херсон", – говорится в материале.

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