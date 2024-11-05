Обсуждение будущих переговоров может начаться в первые месяцы следующего года, говорится в материале.

В случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп может позвонить российскому диктатору Владимиру Путину уже завтра – 6 ноября. В то же время обсуждение будущих переговоров по войне в Украине может начаться в первые месяцы 2025 года.

Такой прогноз событий представил телеканал CNBC. Отмечается, что в Украине внимательно следят за ходом голосования в Штатах. Администрация Трампа и жестко настроенные республиканцы могут негативно относиться к предоставлению Украине большей военной помощи, что значительно ослабит ее способность продолжать борьбу с Россией. Однако, вполне вероятно, что даже дружественная к Киеву администрация во главе с Камалой Харрис, которая пообещала продолжать Украину, не сможет убедить американских законодателей предоставить значительно большую финансовую поддержку.

Решающим фактором для Украины является то, будут доминировать демократы или республиканцы в Конгрессе после выборов. Это ключевой фактор в вопросе, сколько власти будет иметь будущий президент, и в какой степени он сможет поддержать или помешать поддержке Украины.

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Дональд Трамп неоднократно высказывал предположение, что он прекратит военную помощь Киеву и говорил, что остановит войну в течение 24 часов после своего избрания. Аналитики говорят, что, вероятно, Трамп рассматривает блокирование финансирования как способ принудительно остановить войну. Его соратник по предвыборной гонке Джей-Ди Вэнс выступает против дальнейшей помощи Украине, утверждая, что США должны поощрять Киев к заключению мирного соглашения с Россией и готовности к территориальным уступкам.

Независимо от результатов голосования, аналитики сходятся во мнении, что Украину ждет нестабильное будущее на фоне уменьшения поддержки Запада и финансовой усталости.

"Предстоящие президентские выборы в США являются точкой максимальной опасности [для Украины]. Победа Дональда Трампа может привести к тому, что он позвонит президенту России Владимиру Путину уже 6 ноября. Любой такой звонок положит начало ожиданиям урегулирования конфликта путем переговоров, которые, возможно, начнутся в первые месяцы 2025 года", – сказал старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб, аналитического центра по вопросам обороны Тим Виллейзи-Вилси.

По его словам, в любом таком соглашении президент Украины Владимир Зеленский вряд ли сможет добиться возвращения оккупированного Россией Крыма и захваченных территорий Донбасса или получить репарации за огромные убытки, нанесенные его стране. Также вероятно, что урегулирование путем переговоров будет предусматривать, что российские чиновники не будут привлечены к ответственности за военные преступления.

"Еще большим ударом может стать то, что мирное соглашение положит конец достижению святого Грааля для Украины – будущего членства в НАТО", – резюмирует издание.

Выборы в США: это стоит знать

5 ноября 2024 года в Соединенных Штатах Америки стартовали президентские выборы. За пост 47-го президента страны борются республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.

Свои голоса уже отдали более 80 миллионов человек. Это больше половины от примерно 158 миллионов голосов, отданных на выборах 2020 года.

The Times пишет, что Дональд Трамп уже готовит судебные иски на случай победы Камалы Харрис.

ABC News накануне выборов опубликовало опрос, согласно которому вероятность победы кандидата Дональда Трампа составляет 53%, а второго кандидата – Камалы Харрис – 47%. При этом в нескольких штатах все еще наблюдались колебания избирателей.

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