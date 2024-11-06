Также после своей встречи политики публично выступят со своими заявлениями.

Ключевые страны ЕС уже ощущают последствия победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. В частности министры обороны Франции и Германии запланировали провести вечерний саммит в Париже, чтобы обсудить вопросы безопасности континента, пишет Politico.

Французское министерство обороны подтвердило для издания, что Себастьян Лекорню и Борис Писториус проведут переговоры о последствиях выборов в США для обороны европейских стран. Также обе стороны сообщили, что министры публично выступят после этой встречи.

В Politico напомнили, что во время своего первого срока Трамп часто обвинял страны Европы в том, что они пользуются военной силой США и не тратят достаточно средств на оборону. Особенно с такими упреками он обращался к Германии, которую называл "нарушительницей" в военных расходах.

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"В начале этого года Трамп, похоже, поощрял Россию нападать на союзников по НАТО, которые "не платят". И Трамп, и его кандидат на должность вице-президента Джей Ди Вэнс также угрожали сократить военную поддержку Украине", - добавили в издании.

Несмотря на то, что Франция и Германия пока выполняют установленный НАТО показатель расходов на оборону в 2% от ВВП, страны пытаются продвигать вперед совместные оборонно-промышленные программы и имеют различия по вопросам военной политики.

"Мы будем работать над созданием более объединенной, сильной, суверенной Европы... сотрудничая с Соединенными Штатами Америки и защищая наши интересы и наши ценности", - подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала X после разговора с канцлером Германии Олафом Шольцом утром 6 ноября.

Выборы в США - последние новости

Как писал УНИАН, Дональд Трамп 6 ноября официально стал 47-м президентом США. Окончательное преимущество над демократкой Камалой Харрис ему принесла победа в штате Висконсин. В целом политик набрал 277 из 270 необходимых для победы голосов.

В то же время издание Politico сообщило, что официальные лица в Украине не считают, что президентство Дональда Трампа будет плохим для нашей страны. По словам экспертов, оно, вероятно, будет сложным, но не обязательно плохим.

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