Вашингтон, скорее всего, захочет играть большую роль на переговорах по войне на Донбассе.

Вряд ли какая-то страна получит большую выгоду от президентства Джо Байдена, чем Украина. Победитель американских выборов очень хорошо знает страну, ведь, будучи еще вице-президентом США, он отвечал за украинское направление американской политики. Он привержен как к украинской обороне от России, так и к внутренним реформам, которые проводит Киев.

Читайте такжеБайден намерен быстро положить конец политике Трампа-СМИОб этом в своей статье пишет старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд. Он напоминает, что вице-президент Байден посещал Украину не менее пяти раз. В результате этого интенсивного взаимодействия появилась замечательная команда, которая очень хорошо разбирается в украинских вопросах. В частности, таким автор называет доктора Майкла Карпентера, который, скорее всего, станет ключевым чиновником новой администрации по делам Украины.

Киев, хоть и неумышленно, сыграл роль в победе Байдена над Дональдом Трампом на выборах. Импичмент американского президента опирался на его "идеальный" телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским летом 2019 года. Также Трамп и его личный адвокат Рудольф Джулиани также пытались использовать собранную в Украине российскую дезинформацию против Байдена.

Трамп уволил чиновников США, которые поддерживали Украину, в частности, посла Мари Йованович и полковника Александра Виндмена. Остальным чиновникам пришлось замолчать. Решение Трампа отдать приоритет связям с Владимиром Путиным вместо Киева разрушило украинскую политику США.

Читайте такжеAtlantic Council: Война на Донбассе - это умышленная политика России, от которой она не откажетсяВопреки всем этим неблагоприятным условиям, Украина продолжала пользоваться сильной поддержкой обеих партий в Вашингтоне на протяжении президентства Трампа. Даже лояльные к нему чиновники, такие как Госсекретарь Майк Помпео были довольно благосклонны к Украине. Байден укрепит эту двухпартийную поддержку и сделает ее дееспособной. С мая 2019 года, после того, как Трамп уволил Йованович, у США не было постоянного посла в Украине. Теперь он появится, а политика станет более активной. Потому что Украина стала важной для интересов США со многих точек зрения.

К счастью, Трамп не смог остановить или даже сократить американскую военную помощь для Киева. Байден сохранит эту поддержку и, вероятно, увеличит ее. Это даст Кремлю причины задуматься. Попытки пророссийских сил в Украине распространять антиамериканские и антизападные настроения тоже потеряют правдоподобие. Действия США, нацеленные против Кремля, пострадали из-за отсутствия последовательности во время президентства Трампа. Американский президент хотел отменить или хотя бы ослабить санкции против России в то время, когда остальные деятели в Вашингтоне, напротив, хотели их усилить. Это создало смятение и подорвало эффективность.

Байден, который был одним из авторов санкций США против России, может восстановить четкость и усилить те меры, которые уже существуют. По мнению автора, администрация Байдена обязательно захочет играть роль в переговорах между Украиной и Россией относительно войны на Донбассе. Кремль хорошо знает Байдена, заработавшего репутацию сторонника жесткой линии в отношении Путина.

Читайте такжеСША решили наказать Россию за отравление НавальногоЕще будучи вице-президентом, Байден решительно боролся за установление верховенства закона в Украине. Он готов делать это еще более решительно, став президентом США. И это плохие новости для разных сил в Киеве, которые пытаюсь отменить антикоррупционные инициативы или заблокировать судебную реформу.

"Например, 11 судьям Конституционного Суда Украины, причастных к попыткам сорвать антикоррупционные усилия, лучше пересмотреть свое решение. Иначе они могут оказаться под санкциями США, которые будут включать замораживание активов и запрет получать визу. Глобальный "Акт Магнитского" за 2016 год был разработан специально для таких персонажей", - говорится в статье.

Ряд других заметных украинцев имеют причины пересмотреть свое поведение. Например, ближайший союзник Путина в Украине Виктор Медведчук оказался под санкциями США в марте 2014 года, когда Россия оккупировала Крым. Почему же тогда он может возглавлять парламентскую фракцию и контролировали три крупных украинских телеканала? Байден, скорее всего, задаст этот вопрос. Также, по мнению Аслунда, Департамент юстиции США, скорее всего, наконец добьется экстрадиции Дмитрия Фирташа.

Американские уголовные дела могут помочь очистить украинскую политику. Они также могут дать президенту Владимиру Зеленскому возможность восстановить свою позицию как нового лица, способного изменить политическую культуру Украины. Благодаря сильной поддержке Байдена антикоррупционной повестки дня в Украине НАБУ и вся антикоррупционная архитектура в стране сможет укрепиться. Долгожданная реформа СБУ, скорее всего, начнется, а судебная реформа будет перезапущена. Таким образом, Украина сможет приблизиться к настоящему верховенству закона. Это положительно скажется на перспективах страны, открывая путь для евроатлантической интеграции.

Читайте такжеШмыгаль заявил о быстром сближении позиций с МВФСотрудничество Украины с МВФ получит новый импульс. Киев может получить определенную финансовую поддержку от фонда, ЕС и Всемирного банка, которая сейчас кажется невозможной. Сочетание улучшения верховенства закона и увеличения международной финансовой поддержки оживит прямые иностранные инвестиции. Не говоря уже о том, что все эти меры улучшат перспективы достичь большего экономического роста.

После объявления победы Джо Байдена на президентских выборах президент Владимир Зеленский был одним из первых иностранных лидеров, которые поздравили его. И это правильно. Украина может многое получить от президентства Байдена.

Победа Байдена на выборах в США

Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США. По их данным, Байден получил 273 голоса, что свидетельствует о его победе над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом.

В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов отказывается признавать победу кандидата от Демократической партии.

Трамп подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа. Он также утверждает, что при подсчете голосов были допущены махинации, и называет себя победителем.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань