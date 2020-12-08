Партия Орбана – национал-демократы – на парламентских выборах заняла второе место с 25,5% и 25,11%.

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан подал в отставку после проигрыша своей партии на парламентских выборах.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

Читайте такжеВ парламентском здании Германии неизвестные нацарапали свастику (фото)

Победителем на выборах, по предварительным подсчетам, стала партия социал-демократов. Глава этой политической силы Ливиу Драгня сейчас заключен в тюрьму за злоупотребление властью.

Социал-демократы получили 30,2% голосов на выборах в Сенат и 29,8% в Палату депутатов.

Тогда как партия Орбана – национал-демократы – заняла второе место с 25,5% и 25,11%. Премьер позже добавил, что все еще надеется на формирование им коалиции, несмотря на победу оппонентов.

В то же время СМИ сомневаются, что социал-либералам удастся сформировать парламентское большинство, поскольку у правящей партии больше потенциальных союзников. Ожидается, что коалицию с партией премьера может сформировать правоцентристский альянс USR-PLUS, по результатам занявший третье место.

В румынский парламент также могут войти Демократический альянс венгров Румынии и ультраправая националистическая партия «Альянс за румынское единство».

Временным главой правительства назначен министр обороны Николае Чука. Вероятными претендентами на кресло премьера СМИ называют действующего руководителя службы внутренней безопасности Эдуарда Хеллвига и лидера USR-PLUS Дачиана Чолоша.

Другие новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН