Он считает, что их следует признать.

Заместитель председателя Совета министров Италии, лидер ультраправой партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что выбор россиян на президентских выборах надо принять.

Эти слова прозвучали в то время, как западные лидеры критикуют и не признают президентские выборы в России. Сальвини, которого до начала полномасштабной войны называли союзником Путина, сказал, что люди "всегда правы, когда голосуют". "Они проголосовали, и мы признаем это, надеясь, что 2024 год будет годом мира", - цитирует его Sky News.

Министр иностранных дел и вице-премьер-министр Антонио Таяни, комментируя слова Сальвини заявил, что внешнеполитическая позиция страны "является позицией министра иностранных дел". Премьер Джорджа Мелони еще не комментировала выборы в России.

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Выборы в России: последние новости

Как известно, 17 марта был последний день выборов на территории России. Псевдовыборы, которые захватчики пытались провести на оккупированных территориях Украины, мир не признает.

Центризбирком России заявил о победе Путина "с рекордными 87,3% голосов при беспрецедентной явке в 77%".

Ряд стран, среди которых Франция, Германия, Польша, Великобритания и Латвия, раскритиковали проведение выборов в условиях репрессий, цензуры и насилия.

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