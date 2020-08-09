У посольства Беларуси в Киеве возникла очередь на голосование за нового президента (фото)

Помимо Киева, очереди на голосование возникли у посольств РБ в Варшаве и Москве.

У посольства Беларуси в Киеве с утра образовалась очередь из желающих проголосовать на выборах президента. Открытия участка ожидали около 30 человек.

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Об этом сообщает TUT.by. Отмечается, что для проживающих за рубежом белорусов открыты 44 избирательных участка. Официально за пределами Беларуси зафиксировано 5319 избирателей. На базе посольств и консульств создано 44 избирательные комиссии

Помимо Киева, очереди на голосование возникли у посольств РБ в Варшаве и Москве.

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси проходят президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа. Голосование закончится сегодня в 20:00.

В предвыборную неделю по всей стране проходили многотысячные протесты. Действующего президента Беларуси Александра Лукашенко оппозиция обвиняет в преследовании оппонентов.

Он, в свою очередь, заявляет о недопущении "майдана". Накануне выборов в Беларуси под Минском задержали российских боевиков ЧВК Вагнера. У Лукашенко и это связали с деятельностью оппозиции.

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