Самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко не стоит называть "последним диктатором Европы", заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Соответствующее его сообщение появилось в сети Х.
Сикорский опубликовал пост по случаю так называемых выборов президента Беларуси, которые проходят в воскресенье, 26 января.
Обращаясь к СМИ, он призвал не называть Лукашенко "последним диктатором Европы", ведь российский правитель Владимир Путин "превзошел его в воровстве, репрессиях и военных преступлениях".
"Сегодня в Беларуси проходят "выборы" президента. Ждать результата невыносимо. Кстати, не называйте Лукашенко "последним диктатором Европы". Это несправедливо. Путин превзошел его в воровстве, репрессиях и военных преступлениях", - написал министр иностранных дел Польши.
Выборы в Беларуси: что известно
Как сообщал ранее УНИАН, в Беларуси проходят "выборы". Лукашенко заявил, что он уже проголосовал, и ему "фиолетово" на то, признают ли "выборы" страны ЕС. "Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы, и спокойно они завершились, как и начались. Вот это главное", - сказал он журналистам.
Накануне так называемых выборов президента в Беларуси власти на три дня заблокировали часть белорусских сайтов, которые используют облачный хостинг, для пользователей за рубежом. Ограничения ввели по распоряжению государственного Оперативно-аналитического центра.
Белорусский Центризбирком зарегистрировал всего пять кандидатов на пост президента. Кроме Александра Лукашенко, который удерживает власть в стране уже более 30 лет, в бюллетенях появятся такие фамилии: Олег Гайдукевич, Анна Канапацкая, Александр Хижняк, Сергей Сиранков.