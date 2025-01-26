Радослав Сикорский отреагировал на так называемые выборы президента Беларуси, которые проходят 26 января.

Самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко не стоит называть "последним диктатором Европы", заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Соответствующее его сообщение появилось в сети Х.

Сикорский опубликовал пост по случаю так называемых выборов президента Беларуси, которые проходят в воскресенье, 26 января.

Обращаясь к СМИ, он призвал не называть Лукашенко "последним диктатором Европы", ведь российский правитель Владимир Путин "превзошел его в воровстве, репрессиях и военных преступлениях".

Видео дня

"Сегодня в Беларуси проходят "выборы" президента. Ждать результата невыносимо. Кстати, не называйте Лукашенко "последним диктатором Европы". Это несправедливо. Путин превзошел его в воровстве, репрессиях и военных преступлениях", - написал министр иностранных дел Польши.

Выборы в Беларуси: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в Беларуси проходят "выборы". Лукашенко заявил, что он уже проголосовал, и ему "фиолетово" на то, признают ли "выборы" страны ЕС. "Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы, и спокойно они завершились, как и начались. Вот это главное", - сказал он журналистам.

Накануне так называемых выборов президента в Беларуси власти на три дня заблокировали часть белорусских сайтов, которые используют облачный хостинг, для пользователей за рубежом. Ограничения ввели по распоряжению государственного Оперативно-аналитического центра.

Белорусский Центризбирком зарегистрировал всего пять кандидатов на пост президента. Кроме Александра Лукашенко, который удерживает власть в стране уже более 30 лет, в бюллетенях появятся такие фамилии: Олег Гайдукевич, Анна Канапацкая, Александр Хижняк, Сергей Сиранков.

Вас также могут заинтересовать новости: