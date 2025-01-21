'Байден приличнее выглядел': Лукашенко возмутился поведением Трампа на инаугурации

Белорусский диктатор заявил, что новый президент США якобы ошибся с текстом речи, ведь сфокусировал его на критике предшественников.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что смотрел в прямом эфире инаугурацию президента США Дональда Трампа, и ему очень не понравился один момент, передает "БелТА".

"Честно говоря, я не в восторге был от Джо Байдена - предыдущего президента. Но я смотрел на него, он как-то приличнее выглядел, чем сам Трамп. Сидел (Джо Байден - УНИАН) так, опустив руки. Как оно было, уже было все сказано, ты (Трамп - УНИАН) уже это все сказал. Ну зачем ты половину речи потратил на то, чтобы оклеветать этого бедного старика? Было видно, как он сидел, опустив руки, этот бедный Байден вместе с Камалой Харрис. Эту женщину, бедняжку, выбросили на поверхность против Трампа. Она боролась, молодец, крепко держалась. И надо отдать ей должное. Не надо их уничтожать", - прокомментировал Лукашенко.

Он также уточнил, что это его мнение и "такое эмоциональное впечатление" от речи Трампа. Лукашенко также добавил, что очень негативно воспринял "всю эту инаугурацию и эти заявления".

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"Меня переполнили эти эмоции. И я уже перестал слушать, когда он начал критиковать Байдена, Харрис и других. Так нельзя. Нельзя оскорблять и унижать тех, кто был до тебя. Ну, были. Делали плохо - исправляй эти ошибки, и народ увидит - скажет спасибо. В этом суть нашей президентской работы", - заявил белорусский диктатор.

Дональд Трамп - первый день в должности

Трамп сделал свои первые заявления о войне в Украине. Он сказал, что хочет завершить войну в Украине как можно быстрее и заявил, что "война между Украиной и Россией вообще не должна была начинаться".

По словам Трампа, диктатор Владимир Путин "разрушает" Россию, отказываясь заключить соглашение о прекращении войны в Украине. Зато президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мирный договор.

Кроме того, Трамп уже подписал ряд важных указов. В первый день на посту он поручил правительственным агентствам США больше не выдавать документы о гражданстве детям, рожденным в Соединенных Штатах от родителей, не имеющих законного статуса.

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