По словам пресс-секретаря президента России, "красные линии" Москвы касаются двусторонних отношений "с другими государствами, включая Украину, и отношений с различными международными объединениями".

В Кремле заявили, что для Российской Федерации "красные линии" в отношении Украины проходят на "рубеже наших национальных интересов".

Читайте такжеЗеленский предложил Путину встретиться на Донбассе (видео)Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос УНИАН, где для России проходят "красные линии" в Украине и при каких условиях они могут передвигаться на восток или запад от линии соприкосновения на Донбассе, Песков начал отрицать агрессию России на востоке Украины.

"Во-первых, Россия не является участницей конфликта на Донбассе - это внутриукраинский конфликт, и именно Украина должна его решать, а Россия вместе со странами-участницами минского формата готова и дальше делать все возможное, все от нее зависящее, чтобы помочь Украине решить свой внутренний конфликт, а красные линии - это национальные интересы России", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос УНИАН, означает ли это, что для России в Украине нет "красных линий", Песков отметил, что "красные линии" есть в целом у России.

"Они связаны с национальными интересами и, конечно, это имеет отношение и к двухсторонним отношениям с другими государствами, включая Украину, и в отношениях с разными международными объединениями", - добавил пресс-секретарь Путина.

По его словам, в отношении Украины "красная линия" проходит "именно на рубеже наших национальных интересов".

"Красные линии" России

21 апреля Путин заявил, что "организаторы провокаций против России", которые угрожают коренным интересам безопасности, "пожалеют так, как давно ни о чем не жалели". При этом, по словам Путина, Россия сама будет определять "красные линии", которые не стоит переходить.

"Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую "красную черту", а где она будет проходить, мы будем определять в каждом конкретном случае сами", - заявил он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии Reuters отметил: "Я прочитал сообщение Путина так: "Мы будем пересекать ваши "красные линии", но вам не позволено пересекать наши, и мы будем определять, где наши "красные линии".

Также глава МИД настойчиво призвал министров иностранных дел стран-членов Евросоюза рассмотреть возможность отключения России от международной платежной системы SWIFT, что должно стать частью новых экономических санкций, если Россия обострит ситуацию.

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Автор: Роман Цимбалюк