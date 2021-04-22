В Кремле заявили, что для Российской Федерации "красные линии" в отношении Украины проходят на "рубеже наших национальных интересов".
Читайте такжеЗеленский предложил Путину встретиться на Донбассе (видео)Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос УНИАН, где для России проходят "красные линии" в Украине и при каких условиях они могут передвигаться на восток или запад от линии соприкосновения на Донбассе, Песков начал отрицать агрессию России на востоке Украины.
"Во-первых, Россия не является участницей конфликта на Донбассе - это внутриукраинский конфликт, и именно Украина должна его решать, а Россия вместе со странами-участницами минского формата готова и дальше делать все возможное, все от нее зависящее, чтобы помочь Украине решить свой внутренний конфликт, а красные линии - это национальные интересы России", - сказал Песков.
На уточняющий вопрос УНИАН, означает ли это, что для России в Украине нет "красных линий", Песков отметил, что "красные линии" есть в целом у России.
"Они связаны с национальными интересами и, конечно, это имеет отношение и к двухсторонним отношениям с другими государствами, включая Украину, и в отношениях с разными международными объединениями", - добавил пресс-секретарь Путина.
По его словам, в отношении Украины "красная линия" проходит "именно на рубеже наших национальных интересов".
"Красные линии" России
- 21 апреля Путин заявил, что "организаторы провокаций против России", которые угрожают коренным интересам безопасности, "пожалеют так, как давно ни о чем не жалели". При этом, по словам Путина, Россия сама будет определять "красные линии", которые не стоит переходить.
- "Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую "красную черту", а где она будет проходить, мы будем определять в каждом конкретном случае сами", - заявил он.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии Reuters отметил: "Я прочитал сообщение Путина так: "Мы будем пересекать ваши "красные линии", но вам не позволено пересекать наши, и мы будем определять, где наши "красные линии".
- Также глава МИД настойчиво призвал министров иностранных дел стран-членов Евросоюза рассмотреть возможность отключения России от международной платежной системы SWIFT, что должно стать частью новых экономических санкций, если Россия обострит ситуацию.
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